Château Noël - Il villaggio incantato al Castello Gamba di Chatillon

Il parco del Castello Gamba di Chatillon durante le festività natalizie ospiterà la Carovana di Natale, un gruppo di saltimbanchi, poeti, cantastorie, musici, danzatori provenienti da tutto il mondo, che allieteranno i piccoli ospiti, ma anche i loro genitori, con gli spettacoli più curiosi, i giochi più divertenti, numeri di abilità, canzoni, musica e leggende.

Varcato l’ingresso di Château Noël sarete immersi in un’atmosfera d’antan e camminando nel parco,vi imbatterete in personaggi eccentrici, con talenti da esibire, giochi da proporre e storie da raccontare. Ci saranno bracieri accesi, caldarroste, cioccolata calda, numeri circensi, acrobati e giocolieri, cantastorie con racconti inediti. In un percorso che dalle 16 si snoderà attraverso il parco del Castello fino ad arrivare allo spettacolo finale delle 18, la Carovana di Natale trascinerà gli spettatori in un’altra dimensione, regalando momenti di divertimento, calore, e condivisione.

"Un format inedito di spettacolo e intrattenimento per bambini e famiglie – commenta l’Assessore al Turismo Laurent Viérin - che vuole uscire dal cliché dei tipici spettacoli e intrattenimenti natalizi per creare una dimensione nuova, dal sapore circense e artigianale, capace di incuriosire e coinvolgere i bambini in un racconto originale, che sa di Natale, ma non è il “solito” Natale di Babbo Natale. Quest’anno abbiamo voluto dare un nuovo impulso alla manifestazione Château Noël di Châtillon per completare la nostra offerta di eventi nel periodo natalizio. Al collaudato e apprezzato Marché Vert Noël di Aosta si affiancherà, nello stesso periodo, Château Noël, pensato come un parco a tema natalizio per bambini e famiglie, che con l’occasione potrà anche fare scoprire il Castello Gamba e la mostra Château Brick".

All’interno del Castello verrà allestita anche la Mostra LEGO: i mitici mattoncini verranno assemblati in vere e proprie opere d’arte, progettate da Piemonte Bricks - uno dei LUG (Lego® User Group) italiani; nei fine settimana, alle 16 e alle 17.30, sono previsti laboratori di costruzione e robotica educativa per bambini e famiglie, organizzati anche in collaborazione con la Biblioteca di Saint-Vincent – BiblIoT – robotica in biblioteca.

Anche l’area didattica del Castello organizzerà per l’occasione laboratori per bambini e visite guidate per gli adulti.

La partecipazione ai laboratori è su prenotazione, da effettuarsi presso l’Office du tourisme di Saint-Vincent: 0166-512239.

Per le date e gli orari della mostra e dei laboratori consultare il sito www.castellogamba.vda.it

"Siamo particolarmente contenti di ospitare al Castello Gamba la terza edizione di Château Noël, - afferma Tamara Lanaro, Sindaco di Châtillon - nel corso della quale, in una cornice magica, la carovana di Babbo Natale sarà presente nel Parco per intrattenere grandi e piccini. La collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti ha permesso di migliorare l’iniziativa rispetto alle edizioni precedenti con l'obiettivo di creare un prodotto turistico di media valle. Questa è la prova che solo con la sinergia, così come in Château Miel, si possono ottenere risultati ottimali".

L’appuntamento con Château Noël è pomeridiano, dalle 16.00 alle 19.00, nei fine settimana di dicembre (7 e 8 dicembre e 14 e 15 dicembre) e dal 21 dicembre al 6 gennaio (escluso il giorno di Natale).

L’ingresso al parco e alle animazioni esterne è libero.

L’ingresso al Castello per la mostra LEGO® e per la partecipazione ai laboratori è a pagamento al costo di 3 euro.

"Ringraziamo l’Amministrazione Regionale per l’opportunità offerta al nostro territorio di ospitare nelle prossime festività l’importante evento denominato Château Noël, - conclude Cristina Rore, Presidente dell’Associazione Sviluppo Commercio e Turismo di Châtillon - si tratta di un’occasione unica per promuovere, valorizzare e assicurare visibilità al Castello Gamba e al suo bellissimo parco e allo stesso tempo, per rilanciare la località di Châtillon sul mercato turistico assicurando anche benefici al comparto ricettivo e commerciale del paese. Il target di pubblico al quale l’evento si rivolge, bambini e quindi famiglie, è sicuramente indicato per far conoscere le potenzialità della località ad una grande platea di ipotetici clienti. Una vetrina per alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali e per tutto quanto costituisce l’insieme del prodotto turistico che Châtillon è in grado di proporre al mercato. È anche un punto di partenza molto importante per l’Associazione per pensare a progetti futuri finalizzati alla promozione della località".