Alberghi e ristoranti - Tra marzo e aprile perdita stimata di 58 milioni di euro

La stima della perdita di fatturato nel 2020 per alberghi e ristoranti in Valle d'Aosta ammonta a 58 milioni di euro, è quanto riportato in una nota dell'Osservatorio sui bilanci delle Srl del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

La stima tiene conto del blocco delle attività nei mesi di marzo e aprile e della graduale ripresa dell'attività nei mesi successivi "L'impatto è dovuto sia al calo della domanda che ha colpito il settore ancora prima che scattasse l'emergenza in Italia - si legge - sia al blocco delle attività imposto per decreto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria".

A livello nazionale il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,7 miliardi di euro, pari a -54%, mentre il settore della ristorazione da una contrazione di 8,3 miliardi di euro pari a -37%.

A livello regionale la più colpita la Lombardia con un calo di 3,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio con -2,7 miliardi di euro e dal Veneto con -1,6 miliardi di euro.