Partito questa mattina un carico di materiale sanitario, spedito dall'Usl VdA a Palmanova (UD) presso il centro di raccolta nazionale della protezione civile per la guerra in Ucraina. Il carico contiene importanti quantità di medicinali e dispositivi medici e risponde in modo adeguato "alla richiesta della funzione Sanità del dipartimento nazionale della protezione civile". Dal Friuli, poi, il materiale sarà trasferito a destinazione.