Riparte "Abbonamento Musei" con vendita tessere, anche la Valle d'Aosta nel circuito

Nella speranza di poter tornare presto a visitare luoghi straordinari, di scoprire collezioni, di godere dell’arte e dei suoi capolavori, pensando a un futuro che ci auguriamo tutti il più prossimo possibile, Abbonamento Musei si presenta per Natale con la possibilità per tutti di acquistare un Abbonamento e attivarlo più avanti, non rinunciando a un regalo tanto speciale, con la garanzia della proroga di validità automatica nel caso la chiusura dei musei si prolungasse.

A partire da venerdì 4 dicembre 2020 la tessera di Abbonamento Musei torna a essere acquistabile online tramite il sito dell’associazione con una promozione speciale: per ogni acquisto o rinnovo è previsto il 25% di sconto sulla seconda card. Regalare Abbonamento Musei, questo Natale in particolare, è un modo per sostenere concretamente non solo i musei, ma l’intero sistema culturale di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Un anno di arte, cultura e una community online e offline con cui condividere una passione. Regalare Abbonamento Musei a Natale significa scegliere di investire sui musei e donare occasioni di visita a luoghi straordinari: con la tessera gli abbonati potranno immergersi nella vita di corte nei palazzi reali, rivivere le antiche battaglie nei castelli e nei forti, sperimentare nei musei dedicati alla scienza e alla tecnologia, viaggiare lontano, nel tempo e nello spazio, o ancora ammirare l’inizio della bella stagione tra parchi e giardini botanici.





Abbonamento Musei è vicino al suo pubblico anche online, con nuove proposte di scoperta e occasioni di approfondimento: arriva infatti AMplify, l’informazione di Abbonamento Musei per conoscere da vicino le istituzioni culturali tra novità, consigli utili e cose belle.



Un nuovo canale di informazione tramite il sito, la newsletter e i social, con novità, approfondimenti, collaborazioni, notizie inedite: un racconto vivace e periodico a favore degli abbonati e, insieme, di tutte le persone che hanno voglia di informarsi e scoprire il mondo delle istituzioni culturali e delle loro proposte.







Un modo nuovo, contemporaneo e attento, che vuole avvicinare i tanti tipi di pubblico che visitano i musei, che desiderano esperienze culturali sempre più ampie o anche solo che aspirano a un avvicinamento alla fruizione.

Si parte da dicembre con un format di dirette Instagram in cui Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei, converserà con alcuni dei direttori delle istituzioni del circuito. Dialoghi dedicati alle progettualità in corso e future, nonostante e anche a causa della chiusura: una sorta di viaggio alla scoperta di quanto un museo possa e debba essere un “cantiere”, in continuo aggiornamento.

Si prosegue poi, durante le vacanze di Natale, con “Disegniamo l’Arte”, progetto rivolto ai più piccoli e alle famiglie, realizzato in collaborazione con i musei aderenti. Per i primi mesi del 2021, i protagonisti saranno gli abbonati con “AM ambassador”: a loro, tramite una call to action, verrà chiesto di scrivere e raccontare delle esperienze dirette, piccoli racconti di percezione e meraviglia all’interno dei musei. Le rubriche si alterneranno nei contenuti e nei format perché la cultura possa essere raccontata a tutti: dai grandi ai piccoli, dagli esperti ai curiosi.

Abbonamento Musei è la carta all you can visit che dà libero accesso all’offerta culturale di un’intera regione, ogni volta che lo si desidera, 365 giorni l’anno: un’iniziativa unica in Italia, con oltre 450 realtà, fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sul territorio a beneficio degli abbonati, veri e propri ambasciatori del cultural lifestyle, che mette al centro la cultura e la socialità che la cultura porta con sé.





Nato a Torino e in Piemonte nel 1995 e curato dall’Associazione omonima, in più di vent’anni Abbonamento Musei ha raggiunto un grandissimo successo commerciale e di popolarità, coinvolgendo più di 300mila abbonati: il numero degli ingressi l’anno, che nel 2019 ha superato (complessivamente) quota 1.000.000, racconta più di ogni altro dato l’efficacia e la funzione sociale del progetto.





Grazie a oltre due decenni di iniziative, ampliamento dell’offerta e promozioni dedicate, si è riusciti a trasformare il rapporto tra pubblico e musei, con benefici evidenti in termini di risorse economiche rilevanti da reinvestire nella cultura e opportunità di visibilità e coinvolgimento anche dei musei più piccoli o particolari.





Un modello di successo da replicare, che dal 2015 è stato riproposto a Milano e in Lombardia e dal 2019 in Valle d’Aosta, sempre a cura dall’Associazione Abbonamento Musei.



La tessera Abbonamento Musei è considerata dagli utenti e dagli addetti ai lavori lo strumento migliore per accedere ai circuiti museali e stimolare l’esplorazione del territorio con gite fuori porta e visite, per vivere a 360° un’intera regione.