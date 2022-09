Danza e scienza si incontrano a Saint-Barthelemy per un progetto dedicato all'ambiente

Sabato 10 settembre 2022, a partire dal pomeriggio, l'Osservatorio astronomico della Valle d'Aosta, a Saint-Barthelemy, si trasformerà nel set di un innovativo progetto tra arte e scienza dal titolo ‘Passo a due’, dedicato alla sostenibilità ambientale.

Una coppia di ballerini di fama internazionale - Mick Zeni e Giulia Schembri della compagnia del Teatro alla Scala di Milano - eseguiranno delle originali coreografie all’interno del centro di ricerca e cultura scientifica, situato nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto anche dall'UNESCO.

‘Passo a due’ è ideato da Daniela Tricerri in collaborazione con l’Associazione Culturale Freebody di Vercelli. Partendo dal presupposto che sia l’uomo che la natura stanno soffrendo, si propone di ricucire una relazione e un rispetto perduti attraverso la bellezza di alcune forme d’arte, in particolare la danza e la musica.

“Attraverso dei veri e propri quadri in movimento - spiega una nota - si vuole cercare di educare alla difesa del mare, del verde, dei boschi, dei cieli, con l’obiettivo di inventare delle idee innovative per accelerare il nostro percorso verso la sostenibilità e contrastare gli effetti del cambiamento climatico”.

I quadri presentati affronteranno il tema della sofferenza del nostro pianeta: il primo, dal titolo ‘Danza per una montagna fragile’, è stato realizzato in occasione di EXPO DUBAI 2020 dov’è stato proiettato durante la settimana dedicata al tema ‘Clima e Biodiversità’ non solo nel Padiglione Italia, ma anche in quello della Svizzera, del Regno Unito e delle Maldive; il secondo quadro ‘Danza per un cielo fragile’ tratterà invece il tema dell’inquinamento luminoso che, attraverso il chiarore della luce artificiale, ci sta rubando la notte.

È possibile presenziare alle riprese accordandosi precedentemente con le responsabili del progetto Daniela Tricerri (339 3927921) e Caterina Pizzato (340 5456415). Non sarà possibile scattare fotografie o realizzare video.