Consip, convenzione per la fornitura di energia elettrica alla PA - Iren si aggiudica Piemonte e Valle d'Aosta

Consip ha aggiudicato la nuova gara, del valore di oltre 2 miliardi di euro, per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, che rende disponibili in acquisto un totale di circa 17 TWh. La gara è suddivisa in lotti geografici, 16 regionali/provinciali più un lotto nazionale, riservato alle p.a. con diversi "punti di prelievo" dislocati sul territorio e consumi rilevanti, per consentire di gestire la fornitura con un unico contratto, tramite un singolo interlocutore dedicato.

Per quanto riguarda la nostra Regione e il Piemonte l'aggiudicazione è andata a Iren.

Nel resto del paese:

Nelle Province di Milano e Lodi a Enel Energia

In Lombardia (escluse le Province di Milano e Lodi) a Enel Energia

In Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia a A2A Energia

In Veneto a Enel Energia

In Emilia Romagna ad A2A Energia

In Sardegna e Liguria a Enel Energia; in Toscana ad A2A Energia

In Umbria e Marche ad A2A Energia

In Provincia di Roma ad Enel Energia; nel Lazio (esclusa la Provincia di Roma) ad AGSM Energia

In Abruzzo e Molise ad A2A Energia

In Campania ad Enel Energia

In Puglia e Basilicata ad AGSM Energia

In Calabria ad AGSM Energia

In Sicilia ad Enel Energia

Il lotto nazionale Italia ad Hera





"La convenzione, la cui attivazione - spiega Consip - è prevista a partire dalla fine del 2019, offre alle pubbliche amministrazioni la possibilità di scegliere tra fornitura a prezzo fisso (con durata di 12 o 18 mesi, a scelta della p.a.) o a prezzo variabile (aggiornato mensilmente in base ai prezzi rilevati nella borsa elettrica italiana)"