Zeman in ritiro a Montjovet: "Il calcio di oggi gira solo attorno ai soldi, io alleno per far divertire"

Il famoso allenatore di calcio Zdenek Zeman si trova in questo momento in Valle d'Aosta. Il "Boemo",a 73 anni, ancora non ne vuole sapere di andare in pensione. Zeman, per la quarta volta quindi, torna sulla panchina del suo amato Foggia, che si trova in ritiro precampionato dal 24 luglio a Montjovet. La squadra alloggerà all'hotel Miramonti. Il ritiro finirà il 10 agosto.

Mister è la prima volta che viene in Valle d'Aosta?

Per me è la seconda, ero già stato qui con il Napoli a Brusson.

Le piace la nostra regione?

Molto bella, anche se la preferisco d'inverno con la neve

Si riesce a fare bene la preparazione atletica in Valle d'Aosta?

Diciamo di sì! Anche se di questi tempi c'è caldo ovunque.

Come mai questo ritorno al Foggia?

Avevo voglia di rimetterti di nuovo in gioco nel calcio e il Foggia è una società a cui sono molto legato. Ho tanti beri ricordi, è la quarta volta che ritorno qui e ho un bel rapporto con i tifosi.

Quindi rivedremo il Foggia dei miracoli?

I miracoli nel calcio non si fanno più, ma cercherò di costruire una bella squadra che dia soddisfazioni. Promesso.

Punta alla promozione in serie B?

Punto a far giocare la squadra al meglio

Cosa ne pensa del calcio di oggi?

Penso che oggi ci sia sempre meno passione e più interessi economici, Non mi piace.

L'italia agli europei l'ha emozionata?

L'Italia è una buona squadra e sicuramente si è meritata la vittoria

Meglio Lazio o Roma?

Con la Lazio ho fatto risultati migliori ma con la Roma mi sono trovato meglio perchè c'era più passione da parte dei tifosi.

Un giocatore che le è rimasto nel cuore?

Il più grande di tutti. Francesco Totti

Una quadra che le è rimasta nel cuore?

Ovunque mi sono trovato bene, anche dove non ho fatto grandi risultati. Non ho preferenze.

E' contento di aver scoperto campioni come Immobile, Verratti e Insigne che oggi sono campioni d'Europa?

Ma certo. Spero che mi pensino ogni tanto e che mi vogliano ancora bene.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

Posso augurarmi solo che che ora cominci una nuova stagione, e spero che vada tutto bene. Soprattutto spero che la gente torni sugli spalti e che si possa divertire.

Se lo ricorda Beppe Signori?

L'ho visto due settimane fa, era molto bravo e non per niente ha vinto molte volte il titolo di capocannoniere.

Ma alla sua età come mai ha ancora voglia di allenare?

Io alleno da 50 anni e ancora non mi è passata la voglia

Ma vorrebbe tornare in serie A?

Io voglio fare calcio per far divertire la gente, A Foggia veniva sempre tanta gente ed è questo che mi dà soddisfazione. In serie A il nuovo concetto è fare il calcio solo per i soldi e questo sicuramente non mi piace. A me non mi piace fare calcio per i soldi. Le società poi sono tutte in perdita con questo sistema e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Basta aprire gli occhi per rendersene conto.

Simone Nigrisoli

