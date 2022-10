Volontariato: Anpas VdA presente a Racconigi per la Giornata del Soccorso

Dopo due anni di assenza causa Covid, torna l’appuntamento che riunisce il mondo del volontariato dell’emergenza 118 e della protezione civile.

Per questo motivo, Anpas - l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ha preso parte a Racconigi alla Giornata del Soccorso 2022, durante la quale sono stati consegnati da parte di Fondazione Crt dei nuovi mezzi di soccorso sanitario e di protezione civile (anni 2020, 2021 e 2022). Inoltre, Fondazione Crt ha premiato Anpas con 23 nuovi mezzi tra ambulanze e mezzi di protezione civile.

Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione Crt, ha dichiarato: “è un modo per dire grazie ai volontari che operano in Piemonte e in Valle d’Aosta. Un ringraziamento a tutte le associazioni tra cui Anpas, una grande associazione di volontariato in ambito sanitario che in questi due anni e mezzo di pandemia ha dimostrato una capacità di tenuta, di aiuto e sostegno a chi faceva più fatica. Anpas è un valido supporto alle istituzioni ospedaliere e alle varie realtà dell’ambito sanitario. I volontari donano tempo, energia, cuore, non sanno a chi, ma sanno perché”.