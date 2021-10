Vittime del Covid: per la Valle d'Aosta è primato negativo europeo in rapporto alla popolazione

Un primato che decisamente non avremmo voluto per la nostra piccola regione, ma la Valle d'Aosta - fino adesso - è stata la Regione europea con il tasso di decessi per Covid in rapporto a 100.000 abitanti più alto d'Europa. Infatti, dall'inizio della crisi pandemica dall'inizio al primo giugno di quest'anno sono stati ben 377 i morti, superando le 335 vittime della Lombardia (in terza piazza), le 314 vittime del Friuli-Venezia Giulia è in quinta posizione e le 295 vittime dell'Emilia-Romagna, ogni 100.000 abitanti. Il dato emerge dal nuovo barometro del Comitato delle Regioni Ue, pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle Regioni.