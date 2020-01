Ventuno missioni di elisoccorso nella sola giornata di oggi - La più importante ad un freerider caduto per 40 metri

Giornata impegnativa per il Soccorso Alpino Valdostano, sono state infati effettuate oggi 21 missioni di soccorso con con l'impiego dell'elicottero, alcune per il trasporto di più pazienti.

L'intervento di maggiore rilievo è stato il soccorso ad un freerider vittima di una caduta di circa 40 metri da una barra di roccia, nel Canale Mos a Gressoney-La-Trinité. Lo sciatore, 45 anni e residente in Lombardia, non ha riportato traumi di particolare gravità grazie alla neve alta che ha attutito gli effetti della caduta. L'uomo è stato preso in carico dal Pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Gli altri interventi della giornata:

- 5 missioni a Pila: 4 per il trasporto di sciatori infortunati, una per malore

- 4 a Courmayeur

- 1 a Cervinia

- 1 a Torgnon

- 1 a Antagnod

- 1 a La Thuile

- 1 a Gressoney-Saint-Jean

- 2 a Gressoney-Saint-Jean, di cui 1 per malore

- 1 a Champoluc

- 1 a Champorcherper malore

- 1 a Arnad per malore