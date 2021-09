Valle d'Aosta tra le regioni più virtuose nella raccolta differenziata di carta e cartone

Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nel 26° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia, ha rilevato un ammontare di circa 10.000 tonnellate della raccolta differenziata di carta e cartone fatta in Valle d'Aosta. Il dato emerso è un aumento dell'1,2% rispetto all'anno 2019.

Il Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti, ha commentato: “In un contesto fortemente segnato dalla pandemia, la Valle D’Aosta si conferma una delle regioni più virtuose d’Italia e nel 2020 si distingue per essere l’unica dell’area Nord del Paese, insieme alla Liguria, ad aumentare i risultati della propria raccolta differenziata di carta e cartone. Ogni cittadino 'de La Vallée' ha avviato a riciclo 77,4 kg di carta e cartone: la regione raggiunge così il secondo posto nazionale per resa media pro-capite, dopo l’Emilia Romagna”.

Nel corso del 2020 Comieco, nonostante la difficile situazione a causa della pandemia, è riuscita a gestire circa 9.658 tonnellate in Valle d'Aosta, con un aumento del 7% in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, è riuscita a trasferire ai Comuni convenzionati quasi 790 mila euro in corrispettivi economici.

A livello nazionale, nel 2020 si registra la raccolta differenziata di carta e cartone con un ammontare complessivo di 3,5 milioni di tonnellate e il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto l'87,3%. In questo modo sono stati raggiunti gli obiettivi UE al 2030 e l'Italia risulta in cima alla lista in Europa per i volumi di riciclo di carta e cartone.