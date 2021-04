Valle d'Aosta tra le 4 regioni che restano in Zona Rossa

Quattro Regioni in rosso, le confermate: Campania, Puglia e Valle d'Aosta e la novità Sardegna, tutte le altre in arancione, comprese Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria che potrebbero scendere dal rosso alla fascia con minori restrizioni. Sarebbero queste le indicazioni emerse dai nuovi dati di monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

La Sardegna, a quanto si apprende, passerebbe in rosso per via di un indice Rt schizzato negli ultimi giorni sopra la soglia di 1,25: non a caso è stata nelle ultime settimane, seguite



all'esperimento della prima (e finora unica) zona bianca, tra le Regioni con gli aumenti piu' consistenti (fino al +92% di media mobile settimanale), con diversi focolai.

Mentre la Calabria dovrebbe tornare dal rosso all'arancione proprio grazie a un Rt che sarebbe tornato sotto la soglia dell'1,25 già da una settimana. Infine Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana tornano in arancione grazie all'incidenza scesa sotto i 250 casi settimanali per diecimila abitanti. A differenza di Puglia (258) e Val d'Aosta (416), che infatti restano in rosso con la Campania, che dovra' comunque aspettare almeno un'altra settimana con un Rt sotto 1,25, essendo stata "retrocessa" in rosso solo 7 giorni fa.