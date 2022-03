Vaccino anti Covid-19: la quarta dose si farà, ma bisognerà chiamarla "richiamo"

Ieri il Presidente degli Stati Uniti Biden si sottoponeva alla quarta dose di vaccino contro il Covid-19 in diretta tv, oggi si torna a parlarne anche in Italia, in termini sempre più probabili.

A commentare questa eventualità è stato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ha affermato in un'intervista rilasciata alla agenzia stampa Dire: "Condivido ovviamente la posizione del ministro Speranza. Credo che sarebbe opportuno dare una risposta omogenea a livello europeo, perché questo aiuterebbe a veicolare un messaggio univoco e darebbe rassicurazioni ai cittadini. Dopodiché io sarei scettico nel parlare di quarte e quinte dosi, credo che molto probabilmente ci troveremo di fronte ad un richiamo annuale, come peraltro già accade per altre vaccinazioni".

Ed in effetti il Sottosegretario aggiunge: "Chi da vent'anni si fa il vaccino antinfluenzale, per esempio non è arrivato alla 20esima dose ma al 20esimo richiamo. Anche nella comunicazione, allora, penso sia importante dire che l'obiettivo è quello e che la scienza sta lavorando per arrivare ad un vaccino o a un richiamo annuale, da fare magari insieme a quello influenzale. Rispetto alle dosi aggiuntive credo che la politica si debba fidare di quelle che sono le indicazioni scientifiche".

Insomma, pare che la quarta dose si farà, ma non bisognerà più chiamarla tale in nome di una comunicazione responsabile. D'ora in avanti, dunque, si tratterà di richiami della vaccinazione anti Covid - probabilmente annuali - e non più dosi una tantum. Si rende ordinario ciò che era straordinario, così come si manterrà l'impalcatura del Green Pass, seppur latente, anche dopo la fine dello stato emergenziale. Insomma, sostenere che in Italia lo stato emergenziale è divenuto uno stato d'eccezione permanente, oggi, potrebbe non essere un tema solo per beceri complottisti.

Giuseppe Manuel Cipollone