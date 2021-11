Vaccini, Gen. Figliuolo: "i giovani si vaccinano, grande lezione all'età di mezzo"

Grandi complimenti a favore dei giovani e su come questi siano propensi a sottoporsi alla somministrazione sono giunti dal Commissario straordinario alla campagna di vaccinazione, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. "I giovani stanno dando a noi dell'età di mezzo una grande lezione: si fidano della scienza, sono pronti al futuro, sanno che cosa vuol dire mettersi in sicurezza e sono anche generosi perché mettono in sicurezza i propri nonni". E ancora: "La cosa di cui sono più orgoglioso è che i giovani, a cui abbiamo aperto le porte della vaccinazione più tardi degli altri, hanno raggiunto una percentuale di vaccinazione che si avvicina a quella delle classi più anziane, è bello questo collegamento tra i nonni e i nipoti".