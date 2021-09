Vacanze in montagna: le destinazioni migliori per l'autunno

I.P. - L'estate è finita e, anche se il tempo di vacanze sembra ormai terminato, in realtà ci si può sempre ritagliare una piccola pausa dalla quotidianità. Il mese di settembre e, in generale, tutta la stagione dell'autunno, sono ottimi periodi per fare stupendi viaggi, approfittando di un clima più mite e di luoghi meno popolati dai turisti.

La montagna è di certo una delle mete più ambite dai viaggiatori tutto l'anno perché consente un contatto più intimo con la natura, di fare lunghe passeggiate tra boschi e sentieri, oltre che respirare aria pulita. Meglio ancora se le vacanze in montagna si possono trascorrere in zone un po' isolate o in una piccola località che permette di concentrarsi sull'esperienza del viaggio e la bellezza del luogo, magari in posti ricchi di servizi in cui ci si può cimentare in varie attività e sport estremi. Anche l'idea di rilassarsi in un centro benessere o prendere l'ultimo sole circondati dalle alte vette non è affatto male e la nota travel agency Tramundi, che conosce bene questa tendenza, per l'autunno 2021 ha progettato diversi pacchetti in grado di permettere ai globetrotter di valutare la vacanza perfetta in base ad ogni esigenza. Chi ama lo sport alternativo potrà scegliere, quindi, tra canoa, kitesurf, kayak,...

Questi sono solo alcuni degli sport con cui ci si può mettere alla prova, magari in Trentino nelle gole del canyon del lago di Santa Giustina, nel cuore della Val di Non. Un'ottima alternativa da valutare è un'escursione a cavallo negli ampi spazi verdi di Pellizzano o il rafting nel fiume Noce, sempre in Trentino Alto Adige. Un'altra meta dedicata a chi vuole cimentarsi con qualche attività diversa dal solito è la discesa in rafting sulla Dora Baltea, in Valle D'Aosta. Un percorso di 9,3 km attraverso le gole dell’Enfer, da Leverogne fino a Aymavilles. E chi lo dice che monti e mare non possono andare d'accordo? In Sicilia, per esempio, ci si può mettere alla prova con l'arrampicata e godere di una vista meravigliosa sul Mediterraneo. Salendo lungo lo Stivale, invece, si può attraversare la Penisola Sorrentina passando tra i monti della splendida Costiera Amalfitana con una vista unica sul mare. Località interessanti non solo per i panorami e il clima perfetto, ma anche per la possibilità di gustare dell'ottima cucina e partecipare a serate di divertimento notturno. Una vacanza in montagna d'autunno, poi, è interessante anche all'estero. In Francia, per esempio, si può scegliere di sciare a Chamonix, ai piedi del Monte Bianco e osservare da lontano camosci, stambecchi e marmotte insieme ad una guida esperta. In Svizzera, invece, ci si può allenare sulla neve, sciare tra le Alpi o salire sul ghiacciaio Allalin e fermarsi a mangiare, a 3.500 metri di altezza, nel ristorante rotante più alto del mondo. Infine, per un'esperienza mistica-sportiva si può pensare di prenotare una vacanza-trekking himalayana, alla base della montagna più alta del mondo: l'Everest. Un modo diverso per ammirare nuovi mondi e venire a contatto con nuove realtà, popoli, usanze e tradizioni.