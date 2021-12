Usl Vda: siglata collaborazione con la Struttura Universitaria di Urologia del San Luigi di Orbassano

A partire da ieri, mercoledì 22 dicembre 2021, è nata la nuova convenzione tra l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e la Struttura Universitaria di Urologia dell’azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano (TO). Il Professor Francesco Porpiglia, collaborando con il prof Christian Fiori (dirigente dell'Urologia valdostana) e l'équipe del reparto ospedaliero Parini, ha eseguito i primi due interventi - una prostatectomia radicale ed una nefrectomia parziale- utilizzando dei robot da 'Vinci'.

Secondo il responsabile con funzioni temporanee della struttura di Urologia dell’ospedale regionale, Ezio Talarico, e il direttore sanitario dell’Usl, Guido Giardini: "Questo accordo rende più sistematico e costante il rapporto di collaborazione con tale centro di assoluta eccellenza in campo urologico. Tale rapporto consentirà al nostro reparto di Urologia una ulteriore possibilità di crescita professionale sia attraverso il collegamento con l’attività formativa universitaria, sia grazie alla presenza nell’Ospedale U. Parini dei loro professionisti per interventi di particolare impegno”.

Non è mancato il commento del Professor Francesco Porpiglia: “La chirurgia robotica è ormai diffusa in tutti i centri ospedalieri del mondo e più del 70% degli interventi di oncologia urologica si giova di questa tecnologia con vantaggi evidenti sul piano del recupero post operatorio dei pazienti sottoposti ad interventi di prostatectomia e di nefrectomia, con esito positivo soprattutto per quanto riguarda la conservazione della funzionalità renale e della sopravvivenza generale. L’ospedale di Aosta dispone di una equipe preparata e bene organizzata, in grado di utilizzare al meglio la dotazione tecnica e tecnologica disponibile e di operare all’ulteriore rilancio dell’attività chirurgica urologica, anche per limitare il fenomeno della mobilità passiva dei pazienti. La convenzione tra l’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta e l’Azienda ospedaliera di Orbassano persegue tale obiettivo e volge in questa direzione”.

Infine, il Direttore Generale Usl, Massimo Uberti, si è così espresso: “Ringrazio personalmente il Professor Porpiglia per la disponibilità a questa collaborazione che permetterà alla nostra Urologia di crescere e migliorarsi. Si tratta di un’azione che si colloca all’interno di un ampio progetto di rilancio del nostro ospedale regionale”.