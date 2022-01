Univda, insediato il nuovo Consiglio degli Studenti

Si è insediato nella settimana appena trascorsa il nuovo Consiglio degli Studenti dell’Università della Valle d’Aosta, eleggendo i nuovi rappresentanti in seno agli Organi di Ateneo. Ne fanno parte 6 membri effettivi, uno per ogni corso di studi dell’Ateneo: Sabrina Olibano per il corso in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Gianmarco Formato per il corso in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Giuseppe Manuel Cipollone per la magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa, Martina Aymonod per il corso in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, Morena Pistola per il corso in Scienze della formazione primaria e Martina Branco per il corso in Scienze e tecniche psicologiche.

Nel corso della prima seduta poi sono stati eletti i rappresentanti all’interno degli Organi istituzionali dell’ateneo valdostano. Sabrina Olibano sarà il Coordinatore del CdS, in Consiglio di Amministrazione andrà Giuseppe Manuel Cipollone, al Senato Accademico Gianmarco Formato, in seno al PQA Martina Aymonod e il Rappresentante nel Comitato regionale di coordinamento sarà Martina Branco.