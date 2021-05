Una regione in “crisi” perenne, cosa manca oggi? - Intervista a Bruno Milanesio

Molti cittadini si sentono impotenti nell’assistere allo stillicidio mediatico che vede la nostra piccola regione sbattuta in prima pagina delle cronache politico-giudiziarie e pandemiche nazionali. Le dimissioni dell'Assessore Minelli hanno poi reso ineluttabile l’apertura di una approfondita verifica politica, anche perché i problemi che hanno decretato la fine anticipata della scorsa legislatura si stanno ripresentando tali e quali. E di questo bisogna tenerne conto. Ma se la massima di Mao Zedong diceva "Grande la confusione è sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente", non è ben chiaro se il caos di questo microcosmo valdostano stia davvero aprendo scenari nuovi oppure stia favorendo una sorta di restaurazione.

Per capirlo e per capire se la crisi del sistema politico valdostano sia così profonda da aspettarsene una radicale trasformazione, abbiamo chiesto ad un personaggio che di politica ne ha vissuta tanta, in tutte le sue sfaccettature e forse del tutto non ne è uscito davvero mai: Bruno Milanesio. Ed oggi, quasi come un regista e osservatore, da politologo più che da politico, AostaNews24 gli porrà alcune domande.

Sig. Milanesio la crisi del sistema politico valdostano è davvero così profonda? Ma soprattutto la politica è ancora alla guida dei destini di una comunità, oppure questa è stata delegittimata al punto da esser divenuta subalterna?

“Politique d’abord ”, perché no! Convengo sulla profondità della crisi e sulla necessità di rifondare ‘ab imis’ la politica nella nostra regione. La mia non sarà quindi una risposta “partigiana”, ma non per questo meno appassionata. Ancorché più da osservatore che da attore di questa convulsa fase storica, non ho nessuna difficoltà a sostenere: credo ancora nella utilità della politica e nel suo primato.

Va bene Sig. Milanesio, però per sostenere il primato della politica bisogna prima definire cosa è la politica…

Ha ragione, proviamo a declinarne qualche funzione. A differenza della filosofia -della quale la politica deve comunque continuare ad alimentarsi- essa non può venire banalmente considerata come “quella cosa con la quale o senza la quale l’uomo rimane tale e quale”. La politica è un “fuoco sacro” ed insieme il carburante della vita associata, della democrazia se preferisce. Anche se talvolta può rivelarsi “sangue e merda”, come la definì picarescamente un ex ministro socialista particolarmente loquace ed immaginifico.

Insomma, la politica è certamente “azione e movimento”, azione riferita e riferibile ad un progetto mirato (oggi, questo sconosciuto!). Il progetto però non deve unicamente consistere nella ricerca o nella difesa del potere fine a sé stesso. E tutto ciò in un contesto nel quale le azioni coscienti e deliberate di alcuni uomini si incontrano con i sogni, le utopie, le ansie, le paure, gli interessi legittimi e/o inconfessabili di altri esseri che ti assecondano o ti contrastano, senza che tu possa riuscire a capire fino in fondo quando e se lo fanno e, soprattutto, perché lo fanno.

Sembra un discorso dai tratti soreliani, dove un obiettivo politico ben determinato - perché no, rivoluzionario - si sposa con le passioni e il mito oltre le epoche… ma non pensa che la politica, su un piano pragmatico, sia anche l’arte del possibile?

In verità l’ aforisma completo attribuito Otto von Bismarck recita testualmente: “la politica è l’arte del possibile, la scienza del relativo”. Ed è in questa relatività che si aprono infiniti scenari…

E allora, per arrivare alla Valle d’Aosta, ci indichi tre aspetti che. a suo avviso, connotano negativamente la politica ‘chez nous’ e che andrebbero superati.

Innanzitutto, l’ affievolimento delle ragioni ideali della nostra Autonomia. Se l’elaborazione ideologica e la lotta politica per il suo conseguimento sono state appannaggio, al pari del Risorgimento italiano, soprattutto di una élite culturale abbastanza omogenea e fortemente motivata, le fasi di pratica attuazione e di consolidamento successive non sono più state accompagnate da apprezzabili elaborazioni culturali. Ha finito così per prevalere una sorta di “pensiero debole” dell’Autonomia che ha cercato - e per un po’ di tempo anche trovato - appagamento in pratiche amministrative certamente utili e gradite ai più, ma non sufficienti per conseguire quelle riforme strutturali necessarie per una stabile crescita socio-economica della nostra comunità.

In secondo luogo, la confusione/sovrapposizione della sfera politica con quella più propriamente dell’Amministrazione. Questo modus operandi ha ingenerato un elevato contenzioso giudiziario di natura penale e contabile nei confronti di svariati esponenti politici regionali e gli esiti di queste procedure potrebbero influire pesantemente sugli assetti politici regionali. Per l’ avvenire sarà buona norma distinguere nettamente la Politica dall’Amministrazione fino a prevedere l’incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale con quella di Assessore. Alla Politica spetterà il momento “alto” delle scelte discrezionali ed assolutamente trasparenti, all’Amministrazione l’attuazione di quelle scelte, ovvero le realizzazioni efficienti ed imparziali delle stesse.

Ultimo ma non meno importante, la scomparsa dall’attuale panorama politico di leadership autorevoli (perché condivise) e di soggetti politici sufficientemente strutturati in grado di incarnarle. Questo infatti non ha fino ad oggi reso possibile instaurare un sistema di relazioni stabili, improntate sui contenuti programmatici, al riparo da sterili personalismi, capaci di consentire accordi di governo durevoli e strategici. Del resto la leadership è un po’ come il coraggio di don Abbondio, se non ce l’hai nessuno te lo potrà mai dare! Fino a quando dovremo restare in fiduciosa attesa affinché il ‘nuovo che avanza’ (magari assistito dall’usato garantito) possa compiere -prima di far ricorso a nuove elezioni- il tanto sospirato miracolo laico dell’Apparizione di un nuovo autentico leader?

Giuseppe Manuel Cipollone