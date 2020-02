"Un viaggio per conoscere e non dimenticare" - Le riflessioni degli studenti valdostani andati in Friuli e in Slovenia

" Un viaggio per conoscere e non dimenticare " queste le parole scelte per definire l'iniziativa che ha portato diversi studenti valdostani in Friuli-Venezia Giulia e Slovenia dal 13 al 15 febbraio per le celebrazioni del Giorno del Ricordo.

Il progetto è stato promosso dal Consiglio Valle insieme con l'Assessorato regionale dell'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili nell'intento di sensibilizzazione e approfondimento sul tema dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. A partecipare è stato un gruppo di studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, del Liceo linguistico di Courmayeur, dell'Istituto professionale regionale alberghiero di Châtillon e dell'Istituto Don Bosco di Châtillon.

I ragazzi, di ritorno da questa esperienza, hanno voluto esprimere le loro impressioni con parole ed immagini.