Tornano gli ‘Incontri di Courmayeur’, il 29 luglio al via la 25esima edizione

Nel cuore dell’estate, economisti, sociologi, giornalisti, ricercatori, personaggi di spicco delle istituzioni e della società si aprono al dialogo ed al confronto con il pubblico ai piedi del Monte Bianco.

Tornano gli Incontri di Courmayeur organizzati da Fondazione Courmayeur Mont Blanc, introdotti da Lodovico Passerin d'Entrèves, presidente del Comitato scientifico della Fondazione.

“Quest’anno gli Incontri di Courmayeur compiono 25 anni - segnala Lodovico Passerin d'Entrèves - con oltre cento iniziative promosse, centocinquanta illustri relatori ed una partecipazione stimata di oltre 27.000 persone. Nella scelta dei temi e dei relatori abbiamo deciso di approfondire, per l’edizione 2022, tre aspetti che ci sembrano i più rilevanti nella nostra vita di tutti i giorni: l’incertezza, problemi vecchi e, soprattutto, nuovi che non avevamo previsto e sui quali non abbiamo esperienza. La complessità crescente nella straordinaria accelerazione dei fenomeni. Terzo, e certo non ultimo, la fragilità delle nostre certezze, dei nostri punti di riferimento, che ci sorprende e ci preoccupa”.

Gli Incontri di Courmayeur si apriranno venerdì 29 luglio con Maurizio Molinari, direttore de la Repubblica, che parlerà di ‘Diritti, energia e difesa: le nuove frontiere d’Europa’.

A seguire, sabato 6 agosto, Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati e presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Federico Monga, vicedirettore de La Stampa si confronteranno su ‘La giustizia nella società dell’informazione’.

Mercoledì 10 agosto è in calendario l’’Incontro su Idrogeno: quale ruolo nella transizione energetica?’ con Massimo Santarelli, professore ordinario al Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, coordinatore scientifico del CO2 Circle Lab, Tamara Cappellari, coordinatore Dipartimento sviluppo economico ed energia, Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Enrico De Girolamo, direttore generale della C.V.A. S.p.A.

La Rassegna prosegue venerdì 12 agosto con Domenico Siniscalco, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Pietro Sella, amministratore delegato e direttore generale di Banca Sella Holding S.p.A. e Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale della Banca del Piemonte che parleranno di ‘Banche e nuove tecnologie. Opportunità e rischi’.

In occasione del 25° degli Incontri, domenica 14 agosto Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Gioachino Gobbi, l’enfant du pays e Maria Sebregondi, presidente di Moleskine Foundation parleranno de ‘I protagonisti dello sviluppo di Courmayeur’.

Mercoledì 17 agosto è in calendario l’ultimo appuntamento con Mario Deaglio, opinionista de La Stampa, professore emerito di Economia Internazionale nell’Università di Torino su ‘Nulla sarà più come prima’.

Gli incontri possono essere seguiti anche in diretta streaming dal seguente link https://www.youtube.com/c/FondazioneCourmayeurMontBlanc .

“Ci impegneremo anche quest’anno per offrire a residenti e villeggianti un’offerta culturale che si affianca alla tradizionale offerta turistica”, conclude Lodovico Passerin d 'Entrèves.