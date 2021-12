Terza dose: come prenotare la dose in Valle d'Aosta per i residenti in altre regioni

L'Azienda Sanitaria valdostana fa sapere che "per i lavoratori stagionali e per i turisti domiciliati per periodi lunghi in Valle d’Aosta", per quanto concerne le "procedure di prenotazione della vaccinazione", anche i cittadini "residenti in Lombardia che che intendono vaccinarsi in Valle d’Aosta possono procedere direttamente dal Portale Poste Italiane, compilando tutti i campi ed inserendo i dati richiesti".

Dopo circa 24 ore dall'inoltro della richiesta preliminare di prenotazione, riceveranno un SMS che comunicherà loro la possibilità di procedere alla prenotazione effettiva della dose - prima, seconda o dose booster - tramite il Portale Poste Italiane . Pertanto, i cittadini residenti il Lombardia non dovranno inviare una e-mail di richiesta all’Azienda Usl, come comunicato in precedenza.

Dii seguito vi riassumiamo le procedure di prenotazione e di richiesta di prenotazione, differenziate in base alle regioni di residenza

Residenti in Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto.

Entrare nel Portale di Poste Italiane al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

Inserire il Codice fiscale e il numero di tessera sanitaria;

selezionare 'Richiedi Abilitazione'.

La Richiesta di Abilitazione , dunque, vi porterà automaticamente alla pagina 'Registrazione Pre-adesione Vaccino Anti-Covid 19'. Inserire tutte le informazioni richieste, tra cui:

La regione scelta per la vaccinazione;

la categoria e la dose per cui si richiede abilitazione.

Per l'eventuale prenotazione della prima o seconda dose, selezionare 'Età comprese nel piano vaccinale', mentre la terza dose selezionare una delle voci del menù a tendina.

Dopo circa 24 ore il sistema invierà un SMS che comunicherà la possibilità di procedere alla prenotazione accedendo con Codice fiscale e tessera sanitaria dal Portale Poste Italiane, al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

Residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia :

Innanzitutto è necessario inviare una e-mail a assistenzaweb@ausl.vda.it indicando:

cognome e nome;

codice fiscale;

numero di tessera sanitaria;

motivo per il quale la vaccinazione debba essere effettuata in Valle d’Aosta.