Stretta collaborazione tra Regione VdA e ANAS per interventi di manutenzione straordinaria primavera estate

Nella conferenza stampa, tenutasi ieri, ANAS - di concerto con la Regione Valle d'Aosta - ha presentato gli interventi di manutenzione straordinaria programmati tra la primavera e l’estate prossima. Presente l'Assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, che ha affermato: "ANAS conferma anche per il 2022 un intervento di 15 milioni di euro sulle due strade statali valdostane, la 26 e la 27, che rappresenta un impegno di circa 105.000 euro per ogni chilometro. All’impegno di ANAS si somma quello della Regione che gestisce direttamente circa 500 chilometri di strade regionali, 337 ponti e una cinquantina di gallerie". Inoltre, ha specificato che "un lavoro congiunto tra la Regione Valle d’Aosta e ANAS di coordinamento e di comunicazione per rappresentare che è naturale che ad una attività così importante corrisponda la possibilità di imprevisti rallentamenti della circolazione: siamo consapevoli che con le due statali posizionate nel fondo valle e con la possibilità di intervenire con i lavori per circa soli sei mesi all’anno è concreta la contemporaneità dei cantieri, ma siamo ancor più consapevoli che è fondamentale proseguire in un’opera di manutenzione programmata straordinaria annuale”.

Al tavolo dei relatori anche il Coordinatore del Dipartimento regionale Infrastrutture e Viabilità, Sandro Glarey, il responsabile della Struttura territoriale ANAS Piemonte e Valle d’Aosta, Angelo Gemelli, nonché Marianna Sabatino e Luigi Castellone responsabili dell’area gestione rete ANAS VdA.

Infine, Carlo Marzi ha concluso evidenziando che “Il fatto che ANAS abbia chiuso nel 2021 8 interventi di manutenzione e che nel corso di quest’anno proseguano 12 interventi già avviati lo scorso anno e ne vengano avviati 6 nuovi. Questo rappresenta una buona notizia ma c’è l’assoluta necessità di venire incontro alle esigenze degli automobilisti soprattutto nel corso dell’estate, legate alle specificità della Valle d’Aosta, riducendo gli imprevisti causati dagli interventi sulla viabilità con la possibilità di intervenire sui cantieri, limitandone gli orari nei mesi di luglio e agosto e anche, ove possibile, limitandone il numero nei fine settimana del periodo estivo”.