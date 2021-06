Startup, al via la XVII edizione della Start Cup Piemonte-Valle d’Aosta

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro comunica che la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, la competizione che premia i più promettenti progetti innovativi nelle categorie Industrial, Life Science, ICT, Cleantech & Energy, Turismo e Industria Culturale e Creativa, si rivolge, anche quest’anno, a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, hanno da proporre una startup nuova e originale, indipendentemente dallo stadio di sviluppo.

Sono confermate le menzioni speciali destinate al miglior progetto di "Pari Opportunità", "Innovazione Sociale", “Covid 19” e “Open Innovation / Spin Off Industrial”.

La partecipazione al concorso, giunto alla XVII edizione e realizzato con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, per il tramite dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, e della Regione Piemonte, oltre che di altri enti istituzionali e di sponsor privati, è gratuita e aperta a persone fisiche e titolari di imprese con l’obiettivo di avviare una nuova attività imprenditoriale.

Start Cup intende favorire la promozione e lo sviluppo economico del territorio valdostano e piemontese mettendo a disposizione un montepremi complessivo di 50 mila euro. Per il primo classificato è previsto un premio di 10 mila euro, di 7 mila 500 euro per il secondo e di 5 mila euro per il terzo. A questi, si aggiunge il premio speciale Valle d’Aosta di 7 mila 500 euro, offerto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pèpiniéres d’Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin.

Il Concorso si articola in due fasi: una prima fase, il cui termine di presentazione delle domande scade il 5 luglio 2021, è denominata Concorso delle Idee e premia le migliori idee imprenditoriali in servizi, attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli incubatori di impresa.

Una seconda fase, la Business Plan Competition, dà accesso alla selezione finale e ai premi: ad essa possono accedere tutti, anche se non sono rientrati nella prima selezione e anche se non hanno presentato un’idea alla Fase I.

Per partecipare alla Fase II del concorso, la Business Plan Competition, è necessario presentare, dal 6 luglio 2021 entro il 1° settembre 2021, un Business Plan che descriva il progetto imprenditoriale.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web: https://startcup-piemonte-vda.it/