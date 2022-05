Start Cup Piemonte-Valle d’Aosta: in palio 60mila euro per progetti innovativi

Torna Start Cup Piemonte-Valle d'Aosta, la competizione che premia i più promettenti progetti innovativi nelle categorie industrial, life science, Ict, cleantech & energy, turismo e industria culturale e creativa.

L'iniziativa, giunta alla sua 18esima edizione, è rivolta a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, hanno da proporre una startup nuova e originale, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, che possa contribuire allo sviluppo del tessuto economico valdostano e piemontese.

La partecipazione al concorso - realizzato con il sostegno della Regione autonoma Valle d'Aosta, tramite l'assessorato regionale allo Sviluppo economico, e della Regione Piemonte, oltre che di altri enti istituzionali e di sponsor privati - è gratuita e aperta a persone fisiche e titolari di imprese con l'obiettivo di avviare una nuova attività imprenditoriale.

Il montepremi complessivo è di 60mila euro: sono previsti 10mila euro per il primo classificato, 7mila 500 euro per il secondo e 5mila euro per il terzo. A questi si aggiunge il premio speciale Valle d'Aosta di 7mila 500 euro, offerto dalla Regione e destinato al miglior business plan che insedi l'impresa nella Pépinière d'Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin. L'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, si auspica "un'ampia partecipazione e un apporto significativo di idee innovative che possa contribuire ad avviare nuove imprese anche nelle nostre Pépinières".

Il concorso si articola in due fasi: la prima, chiamata concorso delle idee, premia le migliori idee imprenditoriali in servizi, attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli incubatori di impresa. Per accedervi, è necessario fare domanda entro il 20 giugno. La seconda, la business plan competition, dà invece accesso alla selezione finale e ai premi: è aperta a tutti e possono accedervi anche coloro che sono stati esclusi dalla prima selezione o che non hanno presentato un'idea durante la prima fase del concorso.

Sono previste anche le menzioni speciali destinate al miglior progetto in tema di pari opportunità, innovazione sociale, Covid-19, open innovation-spin off industrial, e, novità dell'edizione 2022, climate change.