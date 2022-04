Sindacati dei forestali e dei vigili del fuoco rincarano la dose: “risposte concrete o la protesta continuerà”

A tre giorni dalla manifestazione che ha riunito sotto Palazzo Regionale più di cento persone appartenenti al Corpo Forestale ed al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta, in una protesta silenziosa motivata dalla ricerca di risposte concrete da parte della politica, le organizzazioni sindacali di categoria - ed in particolare CGIL, SAVT e CONAPO - fanno sapere che “si vigilerà affinché gli impegni che la parte politica ha preso con i rappresentanti sindacali e i delegati dei due Corpi, nel corso dell'incontro tenutosi nella giornata del 20 aprile, vengano rispettati”.

Come si legge dal comunicato sindacale, infatti, “la parte politica non si può trincerare dietro a presunti incontri mensili avvenuti con le organizzazioni sindacali confederali” i cui risultati si sono rivelati in verità inconcludenti. Le risposte politiche “non possono più rimanere nell'etere, come spesso è accaduto in questi anni, ma si devono tradurre in fatti concreti ed in indirizzi precisi”, aggiungono i sindacati.

In risposta alla dichiarazione dell’Assessore Sapinet di fronte alla piazza riunita sotto palazzo regionale, il quale aveva sostenuto che per la prima volta le organizzazioni sindacali erano tutte d'accordo nel voler creare il comparto sicurezza, i rappresentanti sindacali riportano un confronto con la Regione Sardegna che “in piena pandemia è riuscita a perequare l'indennità di P.S. del personale forestale con quella delle forze di polizia ad ordinamento civile” e con il Governo Nazionale che “ha stanziato 165 milioni di euro necessari a perequare quasi completamente retribuzioni e previdenza del personale del Corpo Nazionale a quelle del personale delle Forze di Polizia”, sottolineando come sia possibile lavorare seriamente, senza nascondersi dietro a pretesti.

Lo sciopero del 20 aprile 2022 ha rappresentato un segnale forte per i sindacati di categoria, che ora ammoniscono: “se sarà necessario la protesta continuerà e la prossima volta...non sarà più “silenzio”.”