Si è conclusa ieri la 16ª edizione di 'Courmayeur in Danza'

Si è conclusa ieri sera, sabato 10 luglio, la 16ª edizione di Courmayeur in Danza, la nota manifestazione organizzata dalla Scuola di Danza Freebody di Vercelli in collaborazione con il Comune di Courmayeur e con il patrocinio della Regione Valle d’Aosta che dal 2005 porta i grandi nomi della danza professionale ai piedi del Monte Bianco.

L’ospite d’onore della rassegna è stato Samuele Barbetta, direttamente dal talent show Amici di Maria De Filippi 2021, che si è esibito al Jardin de l’Ange durante il “Trofeo Danza sul Bianco” di domenica 4 luglio suscitando un forte impatto emotivo tra gli spettatori. Il giorno seguente, lunedì 5 luglio, ha consegnato il prestigioso premio realizzato dal maître cristallier Franco Lucianaz alla vincitrice Marika Grassi di Lainate in riva al scenografico laghetto del Pavillon du Mont Fréty.

Il talentuoso ballerino ha tenuto inoltre un esclusivo laboratorio coreografico aperto anche agli interessati esterni allo stage: circa 60 gli allievi che da diverse parti d’Italia hanno partecipato agli 8 giorni di lezioni quotidiane di perfezionamento della tecnica tenute dai professionisti internazionali Elisabetta Seratoni (Tecnica Classica), Brian Bullard (Broadway style), Oliviero Bifulco (Modern), Loredana Avagliano (Jazz e Contemporaneo), Little Phil (Hip-Hop), con la direzione artistica di Daniela Tricerri, ideatrice della manifestazione.

Tra le novità di questa edizione le lezioni di avvicinamento alla danza per i bambini dai 5 ai 9 anni di martedì 6 luglio, tenute da Loredana Avagliano, che hanno generato grande interesse e divertimento nei piccoli ballerini in erba. Giovedì 8 luglio si sono invece svolte le lezioni a porte chiuse a QC Terme Pré-Saint-Didier dove gli allievi sono stati anche i protagonisti di un cortometraggio con finalità solidali e importanti valori civici dal titolo “La Montagna che danza”. Si è trattato di un progetto solidale molto ambizioso che consentirà di parlare della disciplina anche per tutto il 2022.

Al Jardin de l’Ange, nella serata di mercoledì 7 luglio, il docente Oliviero Bifulco ha guidato gli allievi e il pubblico di Courmayeur nello straordinario viaggio interattivo delle “Emozioni del Balletto”, da Louis XIV a Forsythe, attraverso video-proiezioni e racconti personali. Brian Bullard e Little Phil hanno invece condotto la divertente sfida #ioballoinpatois durante la quale i partecipanti si sono cimentati nella miglior pronuncia dello slogan della kermesse in patois che quest’anno era: "É fa prende lo tèn comèn ian é lé dzé comèn é són". La vincitrice della challenge è stata l’allieva Alice Contardi di Pavia.

Ieri, infine, è andato in scena al Jardin de l’Ange il tanto atteso Gran Galà conclusivo della manifestazione: durante la serata si sono susseguite le emozionanti coreografie degli allievi partecipanti allo stage seguite dalla consegna del 6° premio intitolato alla memoria di Helen Nathan Loro Piana, madrina dell’evento sin dalla prima edizione, destinato ad un giovane danzatore che è riuscito a trasformare la propria passione in professione, intraprendendo la carriera di ballerino professionale, e che lungo il percorso ha incontrato i docenti di Courmayeur in Danza. A vincere l’importante riconoscimento è stata Veronica Piccolo di Reggio Emilia che attualmente lavora con la Atzewi Dance Company del talentuoso coreografo internazionale Alex Atzewi.

Daniela Tricerri, ideatrice e direttrice artistica di Courmayeur in Danza, ha così commentato: “Vivo ogni edizione con la stessa emozione che precede l’entrata in palcoscenico, vale a dire: con il timore di uscire da dietro le quinte e nello stesso tempo con il desiderio di ricevere gli applausi. Questa sedicesima edizione è stata una rinascita, un’opportunità di ritornare a stare con i ragazzi, con i maestri che in questi due anni non si sono mai tirati indietro, nemmeno quando tutto ciò che stava accadendo lo avrebbe consigliato, e con tutte le persone che hanno creduto e continuato a credere in un’iniziativa che è ormai divenuta un appuntamento atteso nel mondo della danza”.