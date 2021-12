Sci Alpino: Federica Brignone quarta allo slalom gigante di Lienz

L'atleta Federica Brignone ha conseguito un quarto posto nello slalom gigante di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del mondo. È riuscita a strappare il miglior tempo nella seconda manche, recuperando otto posizioni, ma è stata troppo leggera nella prima frazione di gara, condizionata dalla scarsa visibilità. A dominare la gara l'atleta francese, Tessa Worley, scesa in 2'03"88, davanti di 0"30 alla slovacca Petra Vlhova e di 0"38 alla svedese Sara Hector. Al contempo, la piemontese Marta Bassino ha recuperato due posizioni nella seconda manche, salendo al sesto posto a 1"10 da Worley. Dopo due uscite in gigante, la bergamasca Sofia Goggia chiude dodicesima a 1"72.

Federica Brignone ha così commentato: "Una prima manche in cui è stato difficile avvicinarsi alle prima cinque posizioni, non si riusciva a far la differenza. Sono orgogliosa di quanto ho fatto nella seconda, e finalmente sono riuscita un po' a sciare come volevo facendo un bel recupero. Ovvio non sono sul podio, ma è già un passo avanti e mi farà bene spero per le prossime".