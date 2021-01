Roberto Mancini: "giornalisti locali e Union Valdotaine hanno sempre negato la presenza della mafia"

"Aveva visto e scritto vent'anni fa quello che la politica e l'informazione non volevano vedere" scrive il Fatto Quotidiano nell'intervista a Roberto Mancini, giornalista valdostano.

"Dopo due decenni di ostracismo ed emarginazione, ora Roberto Mancini ha avuto il riconoscimento di essere chiamato come esperto in audizione dalla Commissione parlamentare antimafia".

"Il 14 ottobre 2020 sono stato sentito dall'Antimafia in seduta plenaria, sulla criminalità in Valle d'Aosta" spiega Roberto Mancini al Fatto Quotidiano. "Ho presentato una relazione che inizia dagli anni Settanta. Ho ricordato, per esempio, che qui è esplosa la prima autobomba contro un magistrato: era il 1982, un anno prima dell'attentato in Sicilia a Rocco Chinnici, quando ad Aosta si salvò per miracolo il pretore Giovanni Selis, che indagava sul Casinò di Saint Vincent.

Da decenni, qui ci sono morti e attentati senza spiegazione e senza giustizia - continua Roberto Mancini al Fatto Quotidiano - il negazionismo fino ad oggi è stato fortissimo: per la politica dominata dall'Union Valdotaine e per l'informazione locale (controllata dalla politica) questa è la valle di Heidi, dove la mafia non esiste. Ho raccontato la corruzione e la mafia nell'ostracismo generale, Ora vorrei che fosse superata l'anomalia istituzionale del presidente/prefetto, abbiamo ben tre ex presidenti prefetti indagati per mafia, è ora di farla finita con questa anomalia" conclude Roberto Macini.