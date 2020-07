Riprende la campagna tesseramento 2020 della Lega

Domani, sabato 4 luglio, la Lega torna sul territorio per continuare la campagna tesseramento 2020.

"I gazebo - spiega la Lega - saranno anche l’occasione per raccogliere le firme contro la maxi sanatoria dei clandestini presenti sul nostro territorio voluta dal Governo Conte e contro l’invio di 8 milioni e mezzo di cartelle esattoriali ai nostri cittadini, già duramente messi a prova dalla crisi economica causata dalla pandemia".

Sabato 27 giugno sono stati nominati ufficialmente i responsabili dell’organizzazione territoriale "La Lega - dice il Segretario Marialice Boldi - si sta progressivamente radicando sul territorio. Un’ulteriore testimonianza del fatto che la Lega, come del resto ci ha detto la percentuale dei voti ricevuti nelle ultime competizioni elettorali, rappresenta una solida realtà politica ed un punto di riferimento anche in Valle d’Aosta. La Lega da sempre trova linfa e ossigeno dal contatto con i cittadini : ascoltare le loro parole, le loro segnalazioni, i loro problemi, ma anche le loro speranze ed i loro suggerimenti, ci sprona a lottare con caparbietà per dare un futuro migliore alla nostra regione".

Sabato 4 luglio, dalle 9 alle 13 , i gazebo saranno a: