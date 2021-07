"Rilanciare il tesseramento e recuperare il rapporto tra eletti e elettori", gli obiettivi del commissario PD D'Ottavio

Nato a Cerignola in Puglia, classe 1961, laureato in scienze dell'educazione e funzionario amministrativo dell'Azienda sanitaria locale. In questi giorni all'interno del mondo della sinistra valdostana si è parlato molto di lui, ovvero del Dottor Umberto D'Ottavio, commissario del Partito Democratico della Valle d'Aosta designato dal segretario nazionale Enrico Letta. D'Ottavio ha iniziato la sua avventura politica come sindaco di Collegno in Piemonte, e alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Piemonte 1 con il Partito Democratico. Sarà dunque lui a dover rimettere ordine all'interno del Pd valdostano, e traghettare il partito fino al prossimo congresso, che si dovrà tenere entro il 7 dicembre.

Dottor D'Ottavio, conosce la Valle d'Aosta e la storia della nostra regione?

"La mia residenza è a 110 chilometri da Aosta, a Collegno, attaccata a Torino proprio all'imbocco della Valle di Susa, il mio comune ha avuto per tantissimi anni una colonia nella frazione aostana di Arpuilles, io ci venivo spesso e molti concittadini vi hanno soggiornato, conosco l'orgogliosa storia della Regione Valle d'Aosta anche se fino a dieci giorni l'attenzione era soprattutto turistica, dal forte di Bard fino a Pre San Didier senza dimenticare le bellissime valli e i castelli. Immancabile la fiera di sant'Orso!"

Conosce la nostra situazione politica che è molto diversa dal Piemonte dato che qui abbiamo oltre ai partiti nazionali anche forze autonomiste?

"Il PD è un partito che tiene insieme il concetto di autonomia con quello di unità della nazione, non abbiamo nessuna difficoltà ad un rapporto costruttivo con gli autonomisti, siamo da sempre convinti che le Istituzioni più vicine ai cittadini debbano essere rafforzate, abbiamo scritto in Costituzione dal 2001 che la Repubblica Italiana è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dalle Province e dai Comuni, con pari dignità e con compiti chiari per ognuna".

Cosa sa dei partiti autonomisti, che storicamente sono stati a volte alleati del centro sinistra?

"La storia dei partiti autonomisti si intreccia fortemente con la nascita della Repubblica Italiana, le ragioni che portarono alla nascita delle Regioni a statuto speciale sono da ritrovare nell'idea che lo Stato Centrale non può e non deve annullare le identità culturali, anzi. L'alleanza con il centro sinistra è l'unica in grado di andare oltre il rischio di un isolamento identitario che oggi sarebbe fuori dalla storia".

Il commissariamento del Pd sarebbe arrivato ugualmente anche se la segretaria Sara Timpano non si fosse dimessa?

"Il commissariamento serve a rilanciare il PD della Valle d'Aosta puntando sulla partecipazione e il contributo di tutti coloro i quali fanno riferimento al nostro partito, superando le difficoltà che hanno portato all'immobilismo, le dimissioni di Sara hanno accelerato il processo".

Come intende recuperare il Partito Democratico della Valle d'Aosta che per quattro anni è stato lasciato allo sbando?

"Innanzitutto ascoltando, poi chiedendo ai nostri eletti di continuare a rappresentare il PD, e, pur nella loro autonomia, dedicare tempo al Partito, fare la fatica e avere anche il piacere di raccontare cosa stanno facendo, insomma, far sentire i nostri elettori di essere rappresentati e ai nostri eletti sostenuti, insomma tornare a fare politica per i cittadini che hanno visto con la pandemia aumentare le disuguaglianze oltre alle mille difficoltà quotidiani. La bellezza della politica è fare le cose insieme e gioire dei risultati ottenuti per raggiungerne altri!! Con questo spirito far partire il nuovo tesseramento per il 2021 che sarà la base del Congresso che terremo il 7 dicembre prossimo".

Ha intenzione di lanciare le Agorà anche qui in Valle d'Aosta?

"Certo! E' una iniziativa che può e deve trovare anche in Valle d'Aosta la sua attuazione. Dobbiamo trovare uno o più temi sui quali aprire la discussione, allargare la partecipazione, raccogliere contributi di esperti e produrre proposte politiche".

Cosa ne pensa del tentativo di unire tutta l'intera area progressista valdostana, coinvolgendo forze come Adu (che sarebbe Sinistra Italiana in salsa valdostana) e 5 Stelle? Nominerà entro fine luglio due persone del Pd per partecipare ai tavoli?

"Non ho ancora incontrato le altre forze politiche. Credo che devono essere chiari quali sono gli obiettivi, se si tratta di prepararsi alle elezioni politiche del 2023 il PD, lo ha detto Enrico Letta, ha il compito di riunire l'area progressista!".

Ripartirà il tesseramento 2021?

"E' il compito principale che mi è stato assegnato! Lo faremo al più presto e sarà una iniziativa pubblica, sulla nuova tessera del PD c'è scritto "INSIEME", non trovo parola migliore".

Pensa di intervenire sulla linea politica del PD che è al governo in Regione con gli autonomisti?

"L'ho detto prima, innanzitutto gli eletti che fanno riferimento al PD lo rappresentano a tutti gli effetti, con tutti quelli che ho incontrato e ascoltato, mi sono permesso di suggerire attenzione nelle iniziative personali, ricerca faticosa dell'unità, ma soprattutto una disponibilità a tornare ad confronto con il partito per perfezionare gli obiettivi politici che vanno aggiornati alla luce della grande opportunità del PNRR".

Cosa ne pensa del rapporto tra il Pd e i partiti autonomisti?

"L'accordo politico che sta alla base di questa legislatura regionale è l'ambito nel quale ci si muove, noi dobbiamo svolgere la funzione che dicevo prima".

Cosa ne pensa del rapporto del Pd con il Progetto Civico Progressista che è il gruppo in consiglio regionale dove si trova il PD, nonché lista dove è stato eletto?

"Se si è avuta l'impressione che il problema del PCP è il comportamento del PD ci chiariremo in fretta e penso senza problemi, se ci sono altre questioni ho già detto che non è per noi in discussione né la maggioranza nè tanto meno la legislatura, vorrei su questo rassicurare i nostri alleati".

Lo sa che i consiglieri regionali del Pd stanno votando molte leggi che vanno contro il programma presentato con Pcp e per la quale sono stati eletti? Intende fare qualcosa e approfondire?

"Ho già detto che ho chiesto ai nostri eletti grande senso di responsabilità e di fare la fatica di cercare l'unità, non ci sono domande alle quali non si può rispondere, ne argomenti che non si possono affrontare, ce lo sta insegnando Draghi questo è il momento di non esaltare le divisioni, ma di costruire il dopo pandemia".

L'associazione Area Democratica ha denunciato che i consiglieri regionali del Pd versano al partito una quota molto inferiore a quella che hanno sottoscritto per entrare in lista, cosa ne pensa di questa cosa? Farà le dovute verifiche?

"Ne parleremo nelle sedi appropriate dentro il PD".

In questo momento il Pd è al governo con partiti che hanno un consigliere regionale indagato per rapporti con l'Ndrangheta e altri quattro che aspettano una sentenza dalla corte dei conti, la questione morale è ancora importante nel Partito Democratico?

"La questione morale rimane centrale altrochè, sia nei comportamenti individuali che collettivi, ma noi siamo garantisti nel rispetto della Costituzione italiana".

Tre cose che lei considera prioritarie per la Valle d'Aosta?

"Le priorità del PD per la Valle d'Aosta saranno il tema politico del Congresso del 7 dicembre, ma è evidente che due temi sono centrali, secondo me, per il dopo epidemia: il rilancio della sanità pubblica territoriale e la connessione internet per tutti, pensiamo ai mesi appena trascorsi".

Simone NIgrisoli