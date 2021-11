Rally: Marcel Porliod e André Perrin chiudono il 'Cir Junior' al 6° posto

Marcel Porliod e André Perrin chiudono il Cir Junior con il 6° posto al 12° Liburna terra, gara toscana che ripropone, in parte, le prove speciali del Rally di Sanremo quando la gara ligure prevede il format misto asfalto/terra e le speciali ubicate tra Liguria, Umbria e Toscana.

Il vincitore della gara è stato il piacentino Giorgio Cogni e i risultati finali della competizione sono i medesimi:

Giorgio Cogni, primo;

3''9 a separare Cogni dal trentino Roberto Daprà, secondo;

31''6 a separare Cogni dal piemontese Emanuele Rosso, terzo

Porliod ha chiuso al sesto posto tra i piloti Cir Junior e nono assoluto, a 2’10” da Cogni.

“Sono contento" afferma Marcel Porliod "soprattutto di quello che ho imparato. Inutile nasconderlo: mi aspettavo di più da questa gara ma abbiamo capito bene quanto sia difficile essere competitivi al primo anno del Cir Junior su speciali che vediamo per la prima volta e su un fondo che abbiamo scoperto quest’anno al Rally d’Italia Sardegna. Ci siamo davvero divertiti ed essere stati lì, in mezzo ai professionisti, è stato per noi una grande opportunità e uno stimolo continuo. Se abbiamo gareggiato nel Campionato italiano in gare che sono la storia come il Sanremo, il Sardegna e, adesso, il Luburna, è grazie ai nostri sponsor che ringrazio, alla Meteco Corse, a Sport Forever, al mio navigatore André Perrin e alla mia famiglia che si è fatta in quattro per coprire il lavoro in azienda agricola quando ero via per le corse. Ora tiriamo una riga e vediamo cosa fare per l’anno prossimo: sarebbe bello poter ripetere l’esperienza con un anno di esperienza sulle spalle”.