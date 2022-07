A Quart arriva la 5° Big Bench valdostana, la prima con spettacolare vista sulla città di Aosta

Da venerdì 29 luglio anche Quart avrà la sua Big Bench nell’ambito del ‘Big Bench Community Project’, dopo quelle installate a Valtournenche, a La Magdeleine, ad Arvier e a Gaby.

La Big Bench numero 5 si trova nella vigna Tzeriat della famiglia Grosjean di Grosjean Vins, lungo la celebre Via Francigena percorsa ogni anno da migliaia di pellegrini worldwide.

Il progetto Big Bench è stato ideato dal designer statunitense Chris Bangle nel 2010 sul terreno della Borgata a Clavesana in Piemonte, sua residenza e studio, e prevede l’installazione di ‘panchine giganti’ per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.

Sarà presente parte della Giunta comunale e il Sindaco di Quart Fabrizio Bertholin, che commenta: “Siamo stati fin da subito favorevoli all’iniziativa di Grosjean Vins. La panchina gigante inserita nella vigna Tzeriat è sicuramente un’attrattiva per il comune perché permette di far conoscere delle zone del territorio che non sono ancora così note”.

“Grosjean Vins aveva già in mente da tempo l’idea di una Big Bench tra le vigne di famiglia, da cui si contempla la città di Aosta da un diverso punto di vista”, ha commentato Hervé Grosjean, titolare della Cantina. “Posizionarla nella vigna Tzeriat, uno dei luoghi più alti, suggestivi e panoramici di Quart, significa promuovere questa località, valorizzarne i sentieri ma anche sostenere il turismo e le eccellenze artigiane della zona”.