Processo Geenna - Sentito Alessandro Giachino

"A livello di politica non mi sono mai interessato, perché non mi sono mai candidato in nessun tipo di lista. Campagna elettorale credo di non averne mai fatta per nessuno. Tutt'al più ho dato il mio voto, quello di mia moglie, posso aver chiesto alla famiglia di mia moglie e alla mia di dare un aiuto a dei miei amici" così in aula Alessandro Giachino, già dipendente del Casino di Saint-Vincent, imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso, durante il proprio esame nel processo Geenna.

"Ma miei amici che - ha aggiunto Giachino - siccome sono miei amici, non sono amici né di Di Donato, né di Prettico, né di Raso, né degli altri miei coimputati, perché sono amicizie che io coltivo da anni, sono amicizie che tra l'altro non hanno niente a che fare con loro, non si sono mai visti, non si conoscono neanche. L'unico tra gli imputati - che però non ne vorrei parlare perché effettivamente poi entriamo nel caso Egomnia - che ha avuto mezzo rapporto, nel senso che ha avuto un incontro, è stato Robertino Alex Di Donato. Gli altri non li conoscevano neanche credo".

Per quanto riguarda i suoi rapporti politici "Renzo Testolin è mio vicino di casa e mi ha visto crescere, mi ha visto bambino. Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti. Tutt'ora che sono in galera so che comunque per Aymavilles, siccome sono una persona credo che mi vogliano bene, chiedono sovente di me e la sua famiglia, non lui direttamente, ha chiesto parecchie volte a mia madre e a mio padre come stessi". Giachino ha poi parlato dei suoi rapporti con l'ex consigliere regionale dell'Union valdotaine Luca Bianchi "Con Luca Bianchi abbiamo un'amicizia di 20 anni, 20 anni di Casinò e 20 anni che siamo amici".

"Con Laurent Viérin comunque c'è un'amicizia datata diciamo, si parla di 30 anni di conoscenza, non si parla di un'amicizia nata per le elezioni o un'amicizia come si vuol far passare solo per uno scambio di voti, è un'amicizia che si parla veramente di anni - ha detto Giachino - Laurent Viérin è un mio grande amico. Abbiamo qualche anno di differenza, tre o quattro anni in più. Ci conosciamo dall'età di 13-14 anni, mia madre ha guardato sua nonna, io sono stato con sua madre nel '98 per un mese e mezzo a casa sua, che mi cucinava sua madre, per il motivo che stavamo facendo dei lavori ed eravamo in Francia, a Bourg-Saint-Maurice. Capitava sovente che con Laurent ci vedevamo con degli aperitivi, al suo bar, è capitato che abbiam mangiato qualcosa assieme".

Durante l'indagine Egomnia, sui presunti rapporti tra la locale e alcuni candidati alle ultime elezioni regionali, i carabinieri hanno documentato un incontro, il 4 maggio 2018, tra l'allora presidente della Regione Laurent Viérin e Roberto Alex Di Donato, organizzato a casa di Alessandro Giachino. Roberto Alex Di Donato per gli investigatori era tra gli esponenti di vertice della locale di 'ndrangheta di Aosta e lo scorso 17 luglio è stato condannato con rito abbreviato a cinque anni e quattro mesi di reclusione nel processo Geenna con rito abbreviato che si è svolto a Torino.