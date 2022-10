Premiati a Courmayeur i cocktail vincitori della Skyway Cocktail Competition 2022

Si è svolta lo scorso 18 ottobre, tra Skyway Monte Bianco e il centro di Courmayeur, la settima edizione della ‘Skyway Cocktail Competition’, indetta dall’ABI Professional.

A sfidarsi ben 34 tra barlady e bartender arrivati non solo dalla Valle d’Aosta, ma anche dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Sicilia, dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Svizzera. Presenti delegati di AIBES oltre che, ovviamente, di ABI Professional.

La manifestazione, che prevede due classifiche distinte per gli associati ABI e i non associati, ha di nuovo dato spettacolo sul tetto più alto d’Italia, l’incredibile terrazza di Skyway Monte Bianco, a 3466m, con una finalissima che ha coinvolto sei concorrenti: Giorgia Festi, Margherita Niatti, Antonino Salerno, Matteo Chiarella, Giorgio Pocorobba e Domenico Costa.

Per i non associati il podio si è composto come segue: al primo posto Niatti Margherita (VdA), seguita da Antonino Salerno e Tommaso Bertolotti (VdA).

Per gli associati: pedana più alta per Matteo Chiarella (AIBES VdA), seguito da Domenico Costa (AIBES VdA) e Giorgia Festi (ABI Professional VDA).

Esprime soddisfazione Bernardo Ferro, Presidente ABI Professional Italia: "Sono molto felice della settima edizione del concorso, ho visto finalmente la voglia di tornare alle competizioni. Un numeroso pubblico è intervenuto sia al Pavillon del Mont Fréty di Skyway, sia ad assistere alla finalissima di Punta Helbronner. Doverosi i complimenti a tutti i partecipanti, perché ho visto una qualità dei drink mai vista prima, questo significa che il concorso è ormai entrato a far parte del gotha dei concorsi che si organizzano in tutta Italia”.

Che prosegue con i ringraziamenti: “ovviamente, tutto questo è possibile grazie al supporto che le nostre magnifiche aziende ci danno, nello specifico Distilerie Alpe, Distillerie Cortese, Distillerie St Roch, Distillati Levi, Ottoz, Savio, Vertosan, Distillerie La Valdotaine. Vanno ringraziati anche la Direzione di Skyway Monte Bianco e il Centro Servizi Courmayeur, per il supporto fornitoci. In ultimo vorrei ringraziare il Coordinatore della Sezione ABI Valentino Tucci che, insieme al mitico Davide Puffo Benvenuto, hanno organizzato il tutto nel migliore dei modi. Quest’anno, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di una nuova location per le premiazioni e l'aperitivo, offerto da Martini & Rossi: il Jardine de l'Ange è stato un palco perfetto dove aziende locali hanno contribuito a rendere le premiazioni e la lotteria un bellissimo momento di aggregazione e amicizia. Arturo Alemanni, Pan Per focaccia, Il micro-birrificio Courmayeur, Polleria Boano e Joe Spirit hanno contribuito a saziare e a dissetare gli avventori. Per ultimo vorrei ricordare la ‘missione’ di ABI in ROSA. Le colleghe donne di ABI Professional hanno preparato dei cocktails, con la richiesta di un'offerta economica, e tutto il ricavato è stato devoluto, così come succede da un paio di anni allo IEO (Istituto Europeo Oncologico)”.