Poliambulatorio di Donnas - Da gennaio visite andrologiche dedicate all'infertilità maschile

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2019 la struttura di Urologia dell'Ausl della Valle d'Aosta ha implementato l’offerta di servizi presso il poliambulatorio di Donnas, potenziando in particolare l’ambulatorio di Urologia con l’obiettivo di offrire un servizio di alta specializzazione e dotandolo, dal mese di dicembre 2019, di un Eco Color Doppler penieno dinamico.

"Il potenziamento dei servizi presso l’ambulatorio di Donnas – spiega il dottor Sandro Benvenuti , direttore della Sc Urologia - si inserisce nel quadro della continua innovazione ed implementazione delle strutture e delle tecnologie: l’acquisto, a titolo definitivo, del robot chirurgico Da Vinci, con un impegno significativo da parte dell’amministrazione regionale e la tecnica “Fusion” per le biopsie prostatiche, che sarà applicata nel prossimo futuro sono finalizzate all’offerta del miglior servizio possibile per i cittadini. Il potenziamento dell’attività urologica e andrologica rappresenta un passo importante e significativo, per una condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più stretta sinergia e con la massima collaborazione”.

Dal mese di gennaio 2020 , nel medesimo ambulatorio, sarà possibile effettuare visite andrologiche dedicate specificamente alla procreazione medica assistita (caratterizzate con la dizione specifica “Visita andrologica PMA”).