Peste Suina, Coldiretti: "attività dell’Istituto Zooprofilattico importante la nostra regione"

La mole di casi di Peste Suina Africana - individuati in diversi comuni del Piemonte e della Liguria - hanno fatto scattare immediate restrizioni incluse in un'ordinanza firmata dal Ministero della Salute e da quello delle Politiche Agricole col fine di impedire la diffusione della malattia stessa. Tra queste, è stato imposto:

il divieto di ogni attività venatoria (salvo la caccia selettiva al cinghiale);

il divieto di raccolta dei funghi e tartufi e della pescaM

il divieto di trekking, mountain bike o altre attività di iterazione diretta-indiretta con cinghiali infetti.

La Peste Suina Africana non è trasmissibile agli essere umani ma è altamente contagiosa e letale per i cinghiali e i maiali. La Valle d'Aosta, grazie alla sua particolare conformazione geografica e alla presenza di un numero contenuto di allevamenti suini a carattere prevalentemente familiare, è più 'protetta' rispetto ad altri territori, e la situazione è costantemente monitorata dall'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Secondo quanto affermato dal Presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessio Nicoletta: “L’attività dell’Istituto Zooprofilattico è estremamente importante per evitare che questa malattia, letale per i suini, si espanda in altre aree con conseguenze e contraccolpi economici importanti per chi alleva o lavora la carne di suino”.

Non è mancato poi l'intervento del direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, Elio Gasco, che ha sottolineato: “E’ fondamentale proseguire con l’attività di contenimento degli ungulati la cui proliferazione, da noi già denunciata con una manifestazione a luglio, può compromettere l’equilibrio ambientale di tutto il territorio valdostano. Se è vero che la peste suina africana non può trasmettersi all’uomo, le ripercussioni di limitazioni, come quelle introdotte in Piemonte e Liguria, sarebbero decisamente pesanti in una regione turistica come la nostra".