Peste Suina Africana in Valle d'Aosta: situazione in costante monitoraggio delle Istituzioni

Nel corso della giornata di ieri si sono riuniti i referenti dell'Assessorato alla Sanità, dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, dei servizi veterinari dell'Azienda USL, dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, della sezione di Aosta, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e del Comitato di gestione venatoria per fare il punto della situazione circa il focolaio di Peste Suina Africana che ha colpito alcuni cinghiali selvatici nel confine tra il Piemonte e la Liguria. Le prove rinvenute risalgono al 7 gennaio scorso in seguito ad un ritrovamento di alcune carcasse di cinghiali positivi.

Maiali e cinghiali sani di solito possono essere infettati tramite contatto con animali infetti, compreso il contatto tra suini che pascolano all’aperto e cinghiali selvatici, tramite ingestione di carni o prodotti a base di carne di animali infetti, scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta, oppure attraverso il contatto con qualsiasi oggetto contaminato dal virus, come abbigliamento, veicoli e altre attrezzature.