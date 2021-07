Pcp chiama a rapporto tutte le forze progressiste: "Doveroso fare un tavolo unitario"

Nel bel mezzo della più grande crisi che abbia mai toccato il Partito Democratico della Valle d'Aosta, con le dimissioni dell'ex segrario Sara Timpano e l'arrivo del commissario ed ex deputato piemontese Umberto D'Ottavio, la sinistra valdostana sta preparando il campo per le prossime elezioni nazionali del 2023, cercando di coinvolgere tutte le forze politica di area, comprese quelle fuori dal consiglio regionale.

L'idea arriva appunto da Pcp, il gruppo in consiglio di cui fanno parte: Pd, Rete Civica, Area Democratica ed Europa Verde.

Nei giorni scorsi, Sabina Vuillermoz, responsabile organizzativa dei tavoli di Pcp, ha inviato una lettera indirizzata "alle organizzazioni e alle persone del campo progressista valdostano", ovvero:

-Rete Civica



-Partito Democratico



-Area Democratica Gauche Autonomiste



-Movimento 5 Stelle



-Ambiente Diritti Uguaglianza



-Indipendenti

Nella lettera c'era scritto: "L'attenzione ai contenuti e lo studio dei dossier è un elemento fortemente caratterizzante del campo dei progressisti. E' un aspetto che contraddistingue la sinistra ed il centro sinistra e alcuni orientamenti e valori di fondo sono anche l'elemento che differenzia il campo progressista dal campo del centrodestra. Per fare un lavoro solido sui contenuti e con tanti e diversificati apporti il Tavolo di coordinamento di Pcp propone di costituire Tavoli tematici unitari dei progressisti su quattro temi : Economia e Lavoro; Istruzione e Cultura; Ambiente e Trasporti; Riforma istituzionale.

La proposta rivolta a Rc, Pd, Adga, M5S, Adu, indipendenti è di indicare, possibilmente entro la fine di luglio uno o due nominativi per ognuno dei quattro tavoli. Una volta individuato il nucleo base ogni Tavolo nominerà un responsabile e si organizzerà autonomamente.

La proposta, per evitare ambiguità, non è di costituire ulteriori Tavoli di Pcp, ma di attivare Tavoli Unitari dei Progressisti (TUP) al servizio di tutte le organizzazioni che operano in Valle d'Aosta sulla base di principi e valori comuni. Strumenti di lavoro liberi per confrontarsi, approfondire, elaborare, proporre. Se necessario, sono a disposizione per informazioni e chiarimenti".

Il progetto è quindi la creazione di un tavolo unitario di tutte le forze di sinistra, compreso il Movimento 5 Stelle, che oggi a Roma è alleato con il Partito Democratico. Se il tavolo unitario si trasformasse in una alleanza vera e propria potrebbe oscillare tra un 18% e un 20%, arrivando quasi alle percentuali della Lega, primo partito della Valle d'Aosta.

Piccola curiosità, nel progetto di riunire i progressisti non è stata coinvolta Italia Viva, dell'ex consigliere regionale Giovanni Sandri.