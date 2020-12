Oss accusata di aver rubato dei gioielli nella microcomunità dove lavora

Per furto aggravato i carabinieri di Nus hanno denunciato a piede libero G.M. cinquantenne aostana, operatrice sociosanitaria dipendente di una microcomunità della bassa valle. E' accusata di aver rubato dei gioielli (una collana d'oro e due fedi) ad un'anziana ospite della struttura.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia dei parenti della donna. "La verifica presso i compro oro della Valle D'Aosta e del Piemonte - spiegano i carabinieri - ha permesso di riscontrare la presenza del nominativo di una dipendente della residenza per anziani fra le persone che aveva consegnato i gioielli descritti nella denuncia.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di riscontrare che la donna, recentemente impiegata presso due distinte microcomunità valdostane, in altre occasioni aveva consegnato oggetti in oro per la vendita, sui quali sono in corso accertamenti per verificare se siano anch'essi provento di furto".