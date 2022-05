Ordini di Casa Savoia Vda organizzano gala a sostegno della Petite Ferme du Bonheur

La delegazione della Valle d'Aosta degli Ordini dinastici di Casa Savoia organizza un evento per sostenere la Petite Ferme du Bonheur, azienda agricola di Doues che lavora con bambini e persone con disabilità.

Il "Gala di primavera" - pianificato nell'ambito della programmazione delle attività benefiche di quest'anno e in occasione del 450esimo anniversario della fondazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro - si terrà sabato 15 maggio a Cogne, presso l'hotel Miramonti. Oltre alle dame, ai cavalieri della delegazione e delle delegazioni vicine di Piemonte, Lombardia, Svizzera e Savoia e ai loro personali invitati, sono disponibili 10 posti per coloro che volessero intervenire all'evento, il cui costo ammonta a 150 euro.