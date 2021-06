Operazione "La Stangata", Maxi truffa ai danni di un imprenditore con sequestro di 74 mila euro in contanti

La Polizia di Stato ha operato un sequestro di denaro a carico di un truffatore seriale: l’uomo, un 50 enne valdostano residente in Valle, tramite sofisticati artifici e raggiri, ha convinto un imprenditore valdostano nel campo della ristorazione ad investire 100 mila euro in quella che sarebbe stata – agli occhi del truffato – una grossa operazione finanziaria internazionale.

Il truffatore si è finto un esperto della finanza internazionale, millantando nei confronti dell’imprenditore truffato, rapporti con importanti banchieri e manager con la promessa di un investimento altamente remunerativo.

Affinchè la maxi truffa andasse a segno, il truffatore ha dovuto seguire una mirata strategia criminale che vincesse eventuali resistenze del bersaglio:

fase 1: il truffatore si è mostrato come un abituale cliente del ristorante della persona offesa, riuscendo così ad instaurare un rapporto di fiducia con il ristoratore necessario per la successiva richiesta di denaro;

fase 2: il truffatore ha lanciato l’esca, ingenerando nel truffato la convinzione che il truffatore – spendendo molti soldi nel suo locale – potesse effettivamente vantare un elevato tenore di vita, giustificato dalla remuneratività delle transazioni e speculazioni finanziarie da lui operate.

Ad accordo raggiunto, il ristoratore ha consegnato 100 mila euro in contanti al truffatore, con la speranza di poter vedere fruttare il suo denaro, per dare respiro ad un periodo di calo dei guadagni del ristorante a causa delle restrizioni Covid 19.

La convinzione di essere stato truffato è maturata però quando a debite richieste sull’andamento dell’investimento, il truffatore ha risposto con giustificazioni generiche, attribuendo il ritardo ad una poca reattività dell’economia internazionale; stufo delle scuse addotte dal truffatore, il ristoratore ha tentato invano di chiedere la restituzione del denaro, con la frustrazione di sentirsi dire ogni volta che il recesso dall’operazione avrebbe comportato “penali” spropositate.

Oltre al danno anche la beffa: invero il truffatore non solo ha preso tempo con il ristoratore truffato, ma ha tentato di convincere anche altri suoi amici a concorrere nell’investimento, di modo che una maggiore liquidità di denaro avrebbe comportato una maggiore velocità di remunerazione.

Ormai stufo e amareggiato dalla truffa e convinto di aver perso i risparmi vitali per dare continuità alla sua azienda, il ristoratore ha denunciato i fatti in Questura.

Gli investigatori della Sezione “Anti Rapina” della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire il modus operandi del truffatore, riuscendo a raccogliere le dichiarazioni di altri imprenditori che erano stati nel tempo avvicinati dall’indagato con tentativi di truffe similari.

Nell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura di Aosta, seguito dal Sostituto Procuratore dott. Manlio D’AMBROSI, è stata richiesta d’urgenza una perquisizione domiciliare dell’indagato, avendo fondato motivo di ritenere che il truffatore avesse ancora la disponibilità del denaro contante provento della truffa, da poter spendere all’occorrenza per i suoi costosi vizi.

L’esito dell’operazione ha dato ragione agli investigatori, permettendo di rinvenire dopo una minuziosa ricerca all’interno dell’appartamento dell’indagato un totale di 74 mila euro in contanti, divisi in 10 mazzette nascoste in barattoli, borsoni, dvd, sparsi per tutta casa.

L’indagato dovrà adesso rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di truffa aggravata dall’ingente danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.