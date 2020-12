Nuovo orario linea Aosta-Torino - 20 corse su 24 senza cambi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 dicembre, l’Assessore all’Ambiente, Mobilità sostenibile e Trasporti, Chiara Minelli ha incontrato in videoconferenza le organizzazioni sindacali e le Associazioni dei Consumatori, al fine di illustrare il nuovo orario di Trenitalia, che partirà il 13 dicembre, e di condividere alcuni aspetti del contratto di servizio sottoscritto nel mese di agosto. Per Trenitalia era presente il Direttore Regionale, Fabio Cairoli.

L’orario presentato da Trenitalia prevede un’offerta di 24 collegamenti Aosta-Torino e viceversa, di cui 20 verranno realizzati senza dover cambiare treno "con un miglioramento dei tempi di viaggio che vengono ridotti mediamente di 12 minuti - spiega l'Assessorato ai Trasporti - ad eccezione di una corsa mattutina in cui rimangono garantite le fermate di Strambino, Caluso e Montanaro. In un’ottica di collaborazione e di reciproca attenzione alle esigenze degli utenti, si sono così accolte le richieste avanzate dalla Regione Piemonte".

Nella tratta Aosta-Ivrea saranno previste anche 18 corse, nei giorni lavorativi, rimodulate in modo da garantire collegamenti in tutte le fasce orarie dalle 6 alle 21.

"Con il nuovo servizio - conclude l'Assessorato - inoltre, in tutte le stazioni valdostane sarà possibile prenotare servizi di supporto ai viaggi per le persone con disabilità o a ridotta mobilità, e saranno gradualmente aperti nuovi sportelli di biglietteria. È importante segnalare che con il nuovo orario non si prevedono modifiche alle tariffe attuali fino al mese di giugno 2021. La Regione Valle d’Aosta e Trenitalia monitoreranno con attenzione l’evolversi della situazione emergenziale e adotteranno le eventuali ulteriori misure che si renderanno necessarie per la tutela dei viaggiatori. Compatibilmente con il contenimento della pandemia, dal mese di luglio 2021 si andrà a convergere con quanto previsto nel contratto firmato con Trenitalia nel mese di agosto 2020".