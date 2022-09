Mtb, lanciata la sfida nella finale dell’Ixs Downhill Cup di Pila: domani le prove ufficiali

Si inizia a far sul serio sulla pista ‘du Bois’ di Pila, sede della tappa conclusiva dell’Ixs European Downhill Cup, dove si sono dati appuntamento 255 rider, con le classifiche generali - dopo quattro tappe - ancora aperte a qualsiasi risultato.

Oggi prima giornata di ‘assaggio’ del tracciato, con l’ispezione a piede e, all’ora di pranzo, pista aperta e ‘giri’ a ripetizione per imparare a memoria il percorso e valutare, alle alte velocità, le insidie, i passaggi tecnici più impegnativi e scoprire le migliori linee.

Al via della kermesse continentale degli Elite - con in palio 300 punti (240 per la vittoria nella Big final e 60 per il miglior crono in qualifica), lo sloveno Luka Berginc, al comando con 715 punti, grazie alle due vittorie nelle prime due tappe (Losinj – Crozia; Maribor – Slovenia), a precedere l’olandese Tristan Botteram, a quota 692. Al femminile, in testa la ventunenne veneta Lisa Gava, con 416 punti, un +32 sull’austriaca Marlena Neissi (384).

Potrebbe esserci una vittoria italiana nei Pro Master, grazie a Paolo Alleva, 43 anni, vercellese di Serravalle Sesia, che guida la generale con 390, seguito dallo sloveno Bostjan Volf (330) e da Daniele Galliani (262). Così come negli Under 19, grazie al trentino Patrick Venturi (450), seguito dal Ceco Ondrej Kolecik (296) e dallo svedese Walle Tunsved (282).

Nella giornata di domani sono in programma le prove ufficiali, dalle 9 alle 12 e, dalle 13 alle 14, il Top training. Chiusura della tappa finale dell’Ixs Downhill Cup, domenica 11, con le prove ufficiali e le discese di allenamento, dalle 8 alle 11 e, dalle 11 alle 12, il Top training; prove finali al via alle 12.30.