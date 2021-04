Motori - Rally, due valdostani al Cir Junior

Due valdostani alle sei gare del Cir Junior, Marcel Porliod e André Perrin con la Fiesta dell’ACI Team Italia parteciperanno a questa competizione. Il Cir Junior è una sorta di talent del rally nostrano, dove emergono i nuovi piloti dei rally italiani. Per i due giovani valdostani, che sognano il professionismo, al momento però c’è un solo obiettivo in gara: "fare più chilometri possibili per imparare e poi se saltasse fuori qualche bel tempo in prova ne sarebbero felici”.

La partenza è con il botto, perché la prima gara del programma è il Sanremo. Un vero sogno per ogni aspirante pilota. anzi, di più, una specie di università per chi vuole diventare pilota davvero. E dopo Sanremo, ci saranno anche 'il Sardegna', 'il San Marino', 'il Roma Capitale', 'il Mille Miglia' e ' il Liburna', tutte occasioni di correre in tracciati iconici nel mondo dei motori.

La volontà dei giovani sarà apprendere ed essere sempre più competitivi, nella speranza di far segnare qualche buon tempo in prova e mettersi in luce. E chissà che qualche bel sponsor non arrivi in seguito. Sanremo è dietro l’angolo dunque e noi auguriamo loro un grande in bocca al lupo per questa esperienza!