Mobilità sostenibile, torna in Valle la seconda edizione del "Cogne Electric Day"

Dopo il successo della scorsa edizione e nell'ambito del progetto europeo Mobilab, progetto promosso e finanziato dal programma InterregV-A Alcotra 2014-2020, l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e il Comune di Cogne invitano tutti ancora una volta a partecipare alla seconda edizione del Cogne Electric Day, sabato 28 agosto, dalle 10:00 alle 18:00, in Piazza Chanoux a Cogne.

ll Comune ospiterà percorsi di test drive di macchine elettriche con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e di testare le potenzialità dei veicoli elettrici in aree montane. Cittadini e turisti potranno iscriversi gratuitamente al test drive e scoprire l’emozione di guidare un’auto 100% elettrica: in palio ci sarà un monopattino – rigorosamente elettrico.

L’edizione precedente ha coinvolto oltre 40 partecipanti, che con molto entusiasmo hanno guidato un’auto elettrica e partecipato alla gara sostenibile. Il vincitore della prima edizione, Massimo Balegno di Châtillon, sarà presente durante la consegna del premio al nuovo vincitore del contest 100% green.

«L’interesse dimostrato da turisti e residenti per questo evento è indice di una sempre maggiore sensibilità al tema della mobilità sostenibile. In un mondo dove l’inquinamento e lo spreco di risorse sono in costante aumento, diventa sempre più importante utilizzare soluzioni di mobilità che riducano le emissioni nocive, proteggano l’ambiente e garantiscano un futuro migliore per le prossime generazioni» spiega Mauro Lucianaz, presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Esperti di mobilità saranno a disposizione presso lo stand per accompagnare tutti gli iscritti durante questa esperienza innovativa. Potranno partecipare alla challenge tutte le persone maggiorenni in possesso di una patente di guida, prenotando il proprio turno tramite il link https://cogne-electric-day.eventbrite.it .

L’attività vuole stimolare un corretto stile di guida, invitando gli iscritti a rispettare il tempo previsto, le regole di sicurezza e le indicazioni per ottenere un buon consumo. Il partecipante della sfida elettrica che si avvicinerà di più ai 15 minuti previsti per il percorso di circa 7km– senza superare il tempo e senza fermare l’auto per recuperarlo – vincerà la prova. L’evento sarà realizzato con il supporto di Marche Smart Mobility, start-up innovativa di Ancona e centro di competenza sulla smart mobility, del Gruppo Sicav2000, Concessionario Ufficiale Valdostano ed Ecoverso, associazione culturale con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile.

L’Electric Day fa parte di un progetto di mobilità molto più ampio, il Mobilab, promosso e finanziato dal Programma Europeo Interreg V-A Alcotra 2014-2020. Il progetto punta a migliorare l’accessibilità del territorio montano transfrontaliero, con particolare attenzione a tutte le modalità di trasporto che rispondono a requisiti di sostenibilità: dai bus a chiamata alle bici elettriche al car sharing.

A Cogne sono state messe a disposizione di amministratori comunali e dipendenti due auto elettriche di ultima generazione l’anno scorso, con l’obiettivo di valutare il comportamento e le esperienze degli utilizzatori dei mezzi oltre che monitorare la performance delle auto in questa area montana. Lo sviluppo del progetto è stato realizzato da Marche Smart Mobility – MaSMo, che supporterà l’Unité Grand-Paradis in questo percorso.

L’ Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis invita tutti a provare la mobilità sostenibile durante l’Electric Day!

Data: 28 agosto 2021

Orario: dalle 10:00 alle 18:00

Location: Piazza Chanoux, a Cogne, Valle d’Aosta

Iscrizioni: https://cogne-electric-day.eventbrite.it

La partecipazione all’evento è gratuita e i posti sono limitati.

Premiazione del vincitore: alle 17:45

(è necessario essere presente personalmente alle 17.45 per il ritiro del monopattino elettrico). Dettagli sulle regole di premiazione e partecipazione al test drive sono disponibili sulla piattaforma di iscrizione.

Test drive elettrico: prova la mobilità sostenibile e vinci un monopattino elettrico!

