Mobilità, sei incontri pubblici per presentare il nuovo servizio di car sharing nella Plaine di Aosta

Dopo una prima fase di sperimentazione del servizio di 'auto in condivisione' nella Plaine, l’innovativo car sharing sarà presentato durante sei incontri pubblici.

Il car sharing è un servizio di mobilità urbana consente di avere a disposizione un'auto, per il tempo che si desidera - da una sola ora a uno o più giorni consecutivi - e per andare ovunque, in città e fuori città. Nel momento della riconsegna l'auto dovrà poi essere riportata al parcheggio indicato nella prenotazione.

L'attività è finanziata dal programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2014/20 e rientra nel progetto e-Trasporti del Pitem Clip. La Regione Valle d'Aosta è partner del progetto assieme alle Regioni Liguria (capofila) e Piemonte e alla Città metropolitana Nice Côte d'Azur.

Gli incontri si svolgeranno lunedì 23 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, ad Aosta, in piazza Porta Prætoria; martedì 24 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, a Sarre, in piazza del municipio; martedì 24 gennaio, dalle 15:00 alle 17:00, a Villa Pesando del Villair di Quart; giovedì 26 gennaio, dalle 10:30 alle 12:20, a Charvensod, nel parcheggio retrostante la pizzeria Millennium; giovedì 26 gennaio, dalle 16:00 alle 17:30, a Gressan, nel parcheggio antistante il municipio; sabato 28 gennaio, dalle 11:00 alle 12:30, lungo la via centrale di Nus.

"In queste prime settimane di sperimentazione, l'utenza ha cominciato a familiarizzare con il car sharing - spiega il presidente della Regione Erik Lavevaz - vi sono stati utenti che hanno utilizzato il servizio per poche ore e altri che hanno optato per un'intera settimana d'uso. Si tratta di una metodologia di approccio alla mobilità nuova, per la Valle d'Aosta, che siamo sicuri otterrà il successo ormai consolidato in altre aree".

Una volta iscritti al servizio, per usufruirne è sufficiente prenotare, via web o con l'app, l'auto del parcheggio più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo. Il sito a cui fare riferimento è il seguente www.carsharingcinque.it .

I privati possono abbonarsi al servizio al costo di 18 euro annui. Le imprese e gli enti, con una spesa di 75 euro, possono far accedere al servizio fino a cinque persone diverse. Altre formule sono disponibili per un maggior numero di accessi. Il costo d'uso è poi legato al tempo di utilizzo e ai chilometri percorsi.

Nella Plaine, sono otto gli stalli attivi: ad Aosta, nel piazzale Ermelinda Ducler, in via Piave e nel piazzale Clavalité; a Charvensod, nel parcheggio del Pont Suaz; a Gressan, nel parcheggio retrostante il municipio; a Nus, nel parcheggio della stazione ferroviaria; a Quart, nel parcheggio del cimitero in località Villair, a Sarre, nel parcheggio del municipio. Il progetto si completerà con l'installazione, entro fine marzo 2023, di rastrelliere, pensiline e bikebox per favorire l'utilizzo di biciclette ed ebike.

Tra i comuni interessati dal car sharing, saranno coinvolti anche Saint-Christophe e Pollein, mentre ad Aosta, nell'area Montfleury, sarà allestita una velostazione.