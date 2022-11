Mercatini di Natale 2022/2023: per l'inaugurazione è bagno di folla

Inizia ufficialmente il periodo natalizio in Valle d’Aosta con l’inaugurazione del Marché Vert Noël tenutasi quest’anno in Piazza Roncas, una delle tre suggestive piazze che ospiteranno i mercatini di Natale insieme a piazza Caveri e piazza Giovanni XXII.

Centinaia le persone accorse ad assistere al consueto taglio del nastro - avvenuto venerdì 18 novembre 2022 - che da sempre caratterizza l’inizio di uno degli eventi più importanti per la città di Aosta. E nonostante l’apertura fosse prevista il giorno seguente, gli chalet sono stati letteralmente presi d’assalto dai cittadini presenti.

L’atmosfera è magica dal connubio di luci, dal grande albero ricco di addobbi che sovrasta la piazza e dagli chalet che ricreano il classico paesaggio alpino. Nelle tipiche casette in legno possiamo trovare dall’artigianato locale ai prodotti enogastronomici valdostani e, come ogni anno, è presente anche lo chalet “Le chemin des Themes de Saint Vincent”.

È la banda municipale di Aosta che, con le classiche canzoni natalizie, celebra l’inizio della serata prima degli interventi degli Assessori Sapinet, Guichardaz e il Presidente della Chambre Roberto Sapia.

Il primo intervento è dell’Assessore comuanale allo Sviluppo economico, settore turistico e sport Alina Sapinet: “il mercatino di Natale è un evento ormai conosciuto in campo nazionale, è una delle manifestazioni più grandi con la Fiera di Sant’Orso che dà luce alla città di Aosta e porta turisti e lavoro a tutte le attività presenti sulla città. Oltre a questo, l’amministrazione comunale di Aosta quest’anno ha potenziato le luminarie, ha investito in animazioni musicali. Questo grande lavoro di collaborazione ci porta anche a lanciare la candidatura di Aosta a Capitale Italiana della cultura”, dichiara Sapinet.

L’Assessore esprime poi la sua preoccupazione per i recenti atti di vandalismo che hanno visto coinvolta la città, i quali “vanno a colpire sia lo sforzo dell’amministrazione di abbellire la città, sia gli sforzi dei privati cittadini”. La Sapinet si auspica che l’amministrazione sensibilizzi il senso civico che, come sottolinea, “viene sempre più a mancare”.

Tra i presenti il Presidente della Camera di Commercio valdostana, Roberto Sapia, che ha elogiato gli studenti del Liceo Artistico di Aosta per aver creato 23 alberi, distribuiti in giro per la città, riciclando l’albero tecnologico degli scorsi anni. Ad addobbare la città sono presenti anche composizioni tecnologiche a basso consumo nel rispetto della sostenibilità.

L’ultimo intervento è quello dell’Assessore regionale al Turismo Jean Pierre Guichardaz: “il mercatino è davvero uno dei più suggestivi e dei più interessanti d'Europa, forse il più bello d’Europa. La collocazione dei mercatini è stata cambiata poiché, i luoghi di interesse archeologico, stanno subendo dei lavori di manutenzione e di miglioria. I luoghi in cui oggi il mercatino viene collocato hanno sicuramente un potere di suggestione che è pari a quello del Teatro romano e dei luoghi in cui fino all'anno scorso il mercatino era collocato. Inoltre, oggi Aosta è stata di nuovo protagonista, infatti, per la quarta volta ha ospitato la giunta nazionale del Coni. Credo, quindi, che la città possa veramente dirsi soddisfatta della visibilità che ha acquisito.” afferma l’Assessore.

Un particolare encomio va alla grande collaborazione e al lavoro che c’è stato dietro l’organizzazione del Marché Vert Noël: “Tantissimi colleghi oggi sono qui a dimostrazione del fatto che la politica e la politica regionale, davvero sostiene con forza e con convinzione un prodotto che è sicuramente turistico, ma che è soprattutto uno sforzo di un'intera comunità, non solo di Aosta. Tantissimi colleghi arrivano dalla bassa valle e da luoghi sparsi in tutta la nostra regione, a dimostrazione che i mercatini di Natale non sono solo un prodotto esclusivamente aostano, ma è davvero qualcosa che tutti noi sentiamo e al quale crediamo fortemente.” conclude Guichardaz.

In occasione dei mercatini sarà inoltre possibile usufruire di un biglietto cumulativo per Aosta Archeologica del prezzo di 5 €. I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Romano e presso il MAR-Museo Archeologico Regionale.

Il Marché Vert Noël 2022 sarà aperto da sabato 19 novembre a domenica 8 gennaio, tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:00, mentre domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio dalle 15:00 alle 20:00.

Sabrina Olibano

Photo credit: Paolo Rey