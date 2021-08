Massimiliano Fedriga: "Quelli anti Covid sono i vaccini più sicuri in assoluto", ma cautela sull'obbligo di vaccinazione per adolescenti

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, nonché Governatore del Friuli Venezia Giulia e esponente di spicco della Lega, Massimiliano Fedriga, ha commentato alla trasmissione 'Morning news' la polemica montante sui vaccini che sta spaccando il Paese.

"Stiamo parlando di uno dei vaccini più sicuri che sono mai esistiti, - ha detto Fedriga in trasmissione-. Sono gli unici vaccini che stanno venendo somministrati a milioni e milioni di persone. C'è un monitoraggio continuo, mai un vaccino ha avuto così tanta diffusione e quindi può essere tanto controllato". E ha aggiunto: "Gli altri vaccini non hanno avuto questa diffusione di somministrazione, quindi le prove che abbiamo sull'efficacia e sulla sicurezza non erano mai così consistenti come sui vaccini che abbiamo oggi. E' l'esatto opposto di ciò che una campagna di disinformazione sta raccontando".

L'esponente leghista ha però subito specificato che preferisce non parlare di obbligo vaccinale per gli adolescenti nelle scuole. Secondo Fedriga, infatti, non bisogna alimentare lo scontro che si sta generando tra posizioni no-vax - ma anche fra chi ha dei legittimi timori - e il fronte opposto di chi vorrebbe imporre la vaccinazione anche a chi non vi si vuole sottoporre. Le persone vanno convinte con argomenti scientifici e non obbligate, ha sottolineato in chiusura il Presidente del Friuli Venezia Giulia.