Marché Vert Noel - Boom di visitatori, +25% rispetto all'anno scorso

Dal 23 novembre all’8 dicembre sono stati registrati 34.353 visitatori unici, questi i numeri del Marché Vert Noel che conferma il suo successo anche quest'anno con un incremento rispetto agli accessi dell'anno scorso nello stesso periodo del 25%. Lo rende noto il Comune di Aosta che ha affidato alla società "TourismOk" il rilevamento dei visitatori.

"I primi dati relativi alle presenze ai mercatini di Natale - evidenzia il Vicesindaco Antonella Marcoz - confermano che il lavoro che stiamo conducendo in collaborazione con Regione e Chambre e i partner privati sta dando i suoi frutti. Più in generale, il grande afflusso di visitatori in città nello scorso fine settimana e la loro soddisfazione, così come quella dei cittadini, ci raccontano che le scelte operate dall’Amministrazione comunale vanno nella giusta direzione, con ricadute positive sul commercio, la ristorazione, e la ricettività alberghiera di tutta la città. Infatti, quest’anno all’offerta del “Marché Vert Noël” e all’accoppiata albero hi-tech e pista di pattinaggio in piazza Chanoux, si è aggiunta quella di “Noël pour les Enfants”, dedicata ai bambini, in piazza Roncas, l’incremento delle luminarie in città e le centinaia di alberelli addobbati nel centro storico, nonché la spettacolare esposizione dei dinosauri nel parco dell’Area megalitica, con i grandi sauri installati in città a costituire motivo di attrazione. Insomma, un grande lavoro di squadra, per il quale ringrazio l’Amministrazione regionale, la Chambre e Confcommercio, che fa di Aosta una delle mete più apprezzate per trascorrere il prossimo periodo delle festività o anche solo un fine settimana di relax".

In particolare, la giornata con il maggior numero di accessi è stata l’8 dicembre con oltre 5.700 visitatori unici all’area, mentre l’intero fine settimana del 7-8 dicembre ha fatto registrare oltre 11.000 presenze. Per quanto riguarda i giorni della settimana che hanno fatto registrare finora il maggior afflusso, in testa c’è il sabato (35% del totale) seguito dalla domenica (30%), mentre il giovedì è il giorno che fa registrare il minor numero di accessi (5%). La concentrazione maggiore di accessi si registra tra le ore 16 e le ore 18 con una punta massima intorno alle ore 17 (19% del totale). Da evidenziare, infine, che la seconda settimana di apertura del “Marché Vert Noël”, dal 30 novembre al 6 dicembre, ha fatto registrare un incremento del 43% del numero di visitatori rispetto alla precedente (23-29 novembre).