Lotteria Italia: un biglietto vincente anche ad Ayas

È avvenuta ieri la tradizionale estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Tra i fortunati vincitori anche un valdostano: uno dei biglietti vincenti - tra i premi di "terza categoria" - è stato venduto nel Comune di Ayas. Il suo valore è di 20.000 euro ed è stato l'unico vincente fra i 15.500 biglietti venduti in Valle d'Aosta.

Anche nella scorsa edizione c'era stata una vincita nella nostra regione, precisamente 25.000 euro per un biglietto venduto a Pollein. In questa edizione della Lotteria Italia le regioni più fortunate sono state il Lazio (9,46 milioni di euro in vincite), l'Emilia-Romagna (2,62 milioni in vincite) e al terzo posto la Sicilia (1,18 milioni in vincite). A chiudere invece la classifica sono Basilicata, Molise e Trentino Alto Adige, nelle quali non vi sono stati registati biglietti vincenti.